Comienza 2026 con hábitos saludables: Consejos fáciles para mejorar tu bienestar

El nuevo año es un momento en el que muchos intentan comenzar nuevos buenos hábitos y se comprometen a mejorar su salud y bienestar.

Pero las resoluciones, por muy elevadas que sean, pueden volverse abrumadoras rápidamente con todos los consejos e información a veces contradictoria que llegan de informes de noticias, anunciantes, influencers, amigos e incluso políticos.

Pero no tienen por qué serlo.

Este año, The Associated Press investigó todo tipo de afirmaciones y modas sobre salud y bienestar. La buena noticia es que los expertos en su mayoría dicen que hay que mantenerlo simple.

A medida que llega 2026, aquí está lo que puedes omitir, a lo que debes prestar atención y cómo obtener información creíble cuando inevitablemente te enfrentes a más afirmaciones confusas el próximo año.

La proteína y la fibra son importantes, pero no necesitas pagar de más

Cuando se trata de tu dieta, los expertos dicen que la mayoría de las personas pueden omitir el sobreprecio. Si estás comiendo lo suficiente, probablemente estés obteniendo suficiente proteína y no necesitas productos que prometan de más.

Y es cierto que la mayoría de las personas podrían requerir más fibra en sus dietas. Pero, por favor, abandona la tendencia de “maximizar la fibra”. En su lugar, come alimentos integrales como frutas, verduras, frijoles y granos enteros.

Una buena rutina de cuidado de la piel no es cara ni complicada

¿Esa rutina de skin care de 20 pasos y el suero de 200 dólares que algún TikToker te vendió? Los dermatólogos dicen que realmente no lo necesitas. Mantente alejado de la manteca de res y aplica un buen protector solar en su lugar (sí, incluso si tienes piel más oscura), dicen.

Y la misma regla de simplicidad aplica a esas duchas que duran una hora. Las mejores duchas son simples y cortas, dicen los dermatólogos, no se requiere “doble limpieza”.

Hay muchas formas simples de hacer ejercicio

Si el gimnasio y todo su equipo te intimidan, puedes dejar de lado la ilusión de que un buen entrenamiento requiere alguno de ellos. Este año, el regreso de la calistenia puso el enfoque de nuevo en los entrenamientos sin complicaciones, con el peso corporal, que puedes hacer en la comodidad de tu hogar. La investigación muestra que la calistenia ayuda con la fuerza muscular y el acondicionamiento aeróbico. Eventualmente, podrías necesitar levantar pesas u otro equipo, pero es un gran lugar para comenzar a construir consistencia y confianza.

Ten cuidado con las modas, a menudo son demasiado buenas para ser verdad

Incluso si bebes demasiado en la víspera de Año Nuevo, los médicos dicen que puedes prescindir de la “terapia intravenosa” que tiene vitaminas que puedes obtener más fácilmente y más barato en forma de píldoras, si es que necesitas más, lo cual es poco probable si tienes una dieta equilibrada. Básicamente, solo estás pagando por “orina cara”, dijo un médico.

Lo mismo ocurre con los productos enfocados en el “bienestar” como los kits de prueba de microbioma que generan información que los médicos realmente no pueden utilizar. Y si no tienes diabetes, hay poca evidencia de que necesites un monitor continuo de glucosa.

Para mejorar tu salud, vuelve a lo básico

La idea de una píldora, producto o rutina panacea puede ser tentadora. Pero la ciencia ya sabe mucho sobre cómo mejorar la salud mental y física, y son métodos probados y verdaderos:

1. Ya sea que estés en la ciudad o en el campo, camina más. La investigación muestra que caminar es excelente para la salud física y mental. Es tan bueno para ti que los médicos literalmente están prescribiendo tiempo al aire libre a sus pacientes.

2. Toma medidas para controlar ciertos indicadores de salud, como la presión arterial alta, que a menudo no se diagnostica y se sabe que causa una serie de problemas de salud en el futuro. Prioriza dormir lo suficiente y asegúrate de que tu familia también lo haga. No solo comas bien, come más despacio.

3. Cuida también tu mente. Establece mejores límites con tu tecnología y recupera y entrena tu capacidad de atención. Amplía tus redes sociales (humanas) e invierte en todas las formas de amor para las personas que te rodean.

Estos cambios de estilo de vida no solo te hacen sentir mejor en el momento. La investigación muestra que impactan tu vida en los años venideros, al reducir el riesgo de demencia y muchos otros problemas de salud.

Confía en tu médico

Puede ser difícil saber a quién escuchar sobre tu salud, enfrentado a historias personales convincentes en las redes sociales de personas que juran que algo les funcionó, o al marketing y publicidad ingeniosos de empresas que te asustan o prometen una solución fácil.

Este año se han planteado dudas sobre la medicina establecida, incluida la seguridad de los colorantes alimentarios, los tratamientos dentales con flúor, la vacuna contra la hepatitis B para recién nacidos y las terapias hormonales para la menopausia.

Aunque el sistema médico no es perfecto, tu doctor sigue siendo la mejor persona para hablar sobre prevención y posibles tratamientos.

Si no puedes acudir a un médico humano y recurres al Dr. Google, asegúrate de seguir estos consejos y nunca lo uses para autodiagnosticarte. Cuando consigas esa cita médica, puedes aprovecharla al máximo llevando una lista de preguntas escritas, y no dudes en pedir cualquier aclaración que necesites.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.