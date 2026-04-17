Sue Bird y Megan Rapinoe se han separado tras casi 10 años juntas.

Bird, exestrella del baloncesto, y Rapinoe, exestrella del fútbol, ambas estadounidenses, anunciaron su ruptura en una publicación conjunta de Instagram compartida el viernes.

“No ha sido una decisión fácil, pero la hemos tomado juntas con mucho amor, respeto y cariño mutuo”, escribieron, y añadieron: “Hemos compartido toda una vida durante la última década, tanto en los grandes momentos como en los más tranquilos, y eso es algo que siempre llevaremos con nosotras”.

Continuaron diciendo: “Estamos muy agradecidas a esta increíble comunidad que nos ha apoyado, nos ha dado la bienvenida y nos ha respaldado tal como somos”.

“Muchos de ustedes nos han recordado, una y otra vez, por qué es importante expresar el amor abiertamente”, dijeron, antes de confirmar que ya no continuarían con su pódcast, A Touch More.

Megan Rapinoe y Sue Bird han roto tras casi 10 años juntas ( Getty )

“Gracias por estar con nosotros durante todo este tiempo. Significa muchísimo para nosotras”, concluyeron.

Aunque están separadas, Rapinoe y Bird son productoras ejecutivas de una nueva serie de Amazon MGM Studios, titulada Playing the Field, según informó Deadline. La serie está basada en el libro Cleat Cute, un éxito de ventas en EE. UU. escrito por Meryl Wilsner.

Rapinoe y Bird se conocieron en agosto de 2016, cuando coincidieron en los Juegos Olímpicos de Río. Ambas atletas profesionales estaban haciendo promoción para la cobertura de los Juegos por parte de NBC cuando Rapinoe se fijó en Bird.

Bird confirmó su sexualidad y su relación con Rapinoe simultáneamente en 2017. Según el medio deportivo Bleacher Report , la basquetbolista declaró a ESPNW : “Soy gay. Megan es mi novia. No siento que no haya vivido mi vida. Creo que la gente asume que si no hablas de ello, es porque lo estás ocultando, como si fuera un secreto. Ese nunca ha sido mi caso”.

La pareja confirmó su compromiso en Instagram en 2020, compartiendo una foto de la campeona de la WNBA de pie en una piscina infinita mientras Rapinoe, arrodillada sobre una rodilla, le colocaba un anillo en el dedo.

Rapinoe anunció su retiro del fútbol profesional en 2023, justo antes de su última temporada con la Selección Nacional Femenina de EE. UU. La atleta, que jugó fútbol profesional durante 15 años, publicó una foto de su infancia en Instagram y reflexionó sobre su amor por el deporte, recibiendo el apoyo de Bird en los comentarios.

“¡Felicidades, cariño!”, escribió Bird, y agregó: “Esa niña va a seguir haciendo mucho bien en este mundo (pero sin duda lo dio todo en el campo. Te quiero)”.

Mientras tanto, Bird se retiró del baloncesto profesional en 2022, cuando disputó su última temporada con las Seattle Storm tras 21 años en la WNBA.

Traducción de Sara Pignatiello