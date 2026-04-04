Parker, Delle Donne y el equipo olímpico femenino de EEUU de 1996 llegan al Salón de la Fama

Candace Parker admiraba a Chamique Holdsclaw y al equipo olímpico femenino de baloncesto de 1996 de Estados Unidos cuando era niña.

Ahora ella y Elena Delle Donne estarán a su lado como nuevas integrantes del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial.

“Estoy muy feliz por Chamique y estoy muy feliz de que esté recibiendo sus flores. Se las merece”, le dijo Parker a The Associated Press. “Obviamente, Elena Della Donne y yo crecimos compitiendo la una contra la otra y el equipo del 96, creo que todas nos inspiramos en eso. Así que creo que es, es realmente especial”.

Parker se sintió honrada de formar parte de la clase 2026 del Salón de la Fama, que también incluye a Amar’e Stoudemire, Mike D’Antoni, Joey Crawford, Doc Rivers y Mark Few.

“Significa muchísimo, simplemente estar en un club de personas a las que siempre he admirado y a las que he tomado como referencia, y que han abierto el camino. Creo que es súper especial”, indicó Parker.

Parker ganó tres títulos de la WNBA con tres equipos: Los Ángeles, Chicago y Las Vegas. Es la única jugadora en la historia de la liga que ha ganado tanto el MVP como el premio a Novata del Año en la misma temporada.

También ganó dos títulos en el colegial con Tennessee bajo la dirección de la entrenadora del Salón de la Fama Pat Summitt, además de dos medallas de oro olímpicas y dos premios MVP de la WNBA.

Holdsclaw contó que, mientras crecía en Nueva York, tenía en su pared fotos de integrantes del equipo olímpico de 1996 que inició la racha de ocho medallas de oro consecutivas para el baloncesto femenino y ayudó a poner en marcha la WNBA.

“Hay cuatro o cinco jugadoras de ese equipo de las que tengo fotos en mi casa: Lisa Leslie, Dawn Staley, Teresa Edwards”, comentó Holdsclaw.

Holdsclaw ganó tres títulos consecutivos con Tennessee entre 1996 y 1998, el primer equipo en lograrlo. El campeonato de 1998 fue la primera temporada invicta de Tennessee, con 39-0, y las Vols también establecieron en ese momento un récord de la NCAA por la mayor cantidad de victorias en una temporada. Parker ayudó a Summitt a ganar sus dos últimos títulos en 2007-08.

“Estaría tan orgullosa ahora mismo. Sé que nos quería mucho a las dos”, dijo Holdsclaw en referencia a su exentrenadora.

Holdsclaw continuó con una carrera de 11 años en la WNBA que comenzó gracias al equipo de 1996. Las estadounidenses terminaron invictas en los Juegos de Atlanta, y el interés que generó el equipo con su gira por distintas ciudades de Estados Unidos antes de los Juegos Olímpicos captó la atención de aficionados en todo el país.

“El equipo olímpico del 96 fue un grupo realmente increíble de mujeres que estaban en una misión y cumplieron la misión. Ayudó a establecer la ABL y la WNBA y creo que de verdad fue el cohete que sirvió de base para el panorama del baloncesto femenino actual”, comentó La entrenadora Tara VanDerveer. “Creo que es muy emocionante para todas las jugadoras del equipo y para las entrenadoras”.

Delle Donne ganó dos premios MVP de la liga en 2015 y 2019, el segundo de los cuales llegó cuando lideró al Mystics de Washington hacia el único campeonato de la WNBA en la historia de la franquicia. Delle Donne se convirtió en la primera jugadora en la historia de la liga en atinar el 50% en tiros de campo, 40% desde detrás de la línea de 3 puntos y 90% en tiros libres.

Stoudemire, quien fue el único jugador de la NBA en la clase de este año, fue Novato del Año de la NBA en 2003 y seis veces All-Star. Pasó los primeros ocho años de su carrera con los Phoenix Suns, donde se asoció con D’Antoni.

“Lo significa todo desde el punto de vista del baloncesto. Cuando miras hacia atrás mi carrera no solo como profesional, sino incluso en la preparatoria y, y a nivel nacional, y desde que era un niño jugando al baloncesto. Amo el juego”, le dijo Stoudemire a la AP. “Juegas porque lo amas, y luego trabajas para convertirte en lo mejor que puedas ser, a pesar de las circunstancias, y llegar al Salón de la Fama demuestra que los votantes lo valoran. Y ahora quedamos entronizados para siempre”.

Rivers tiene 1.180 victorias en su historial, lo que lo ubica octavo en la lista histórica de triunfos. Condujo a los Celtics de Boston al campeonato de la NBA en 2008 y también estuvo al mando de Clippers de Los Ángeles durante su era de Lob City.

Few ha ganado 773 partidos en Gonzaga durante su carrera en la institución. Estableció el récord de la División I masculina de la NCAA para un entrenador al ganar 81 partidos en sus primeros tres años en la escuela. Few guio a los Bulldogs al partido por el campeonato nacional en 2017 y 2021.

Crawford arbitró 2.561 partidos de temporada regular de la NBA y 50 partidos de Finales a lo largo de su carrera de 39 años. Se retiró en 2016.

D’Antoni influyó en el deporte con su filosofía de alto ritmo que redefinió la estrategia ofensiva. Sumó casi 1.200 victorias en su carrera y fue Entrenador del Año de la NBA en dos ocasiones.

Por primera vez el Salón de la Fama homenajeó a integrantes de la clase del Salón de la Fama durante el Final Four femenino la noche del viernes. Parker, Holdsclaw y miembros del equipo olímpico de 1996 estuvieron presentes, al igual que Stoudemire y D’Antoni.

La ceremonia se llevará a cabo en agosto en el Salón de la Fama en Springfield, Massachusetts.

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