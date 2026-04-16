Hispanos más optimistas sobre el sueño americano a pesar de deudas

Más de la mitad de las personas todavía creen que el sueño americano es posible para aquellos que lo desean; sin embargo, el optimismo para lograrlo varía considerablemente según el grupo demográfico.

Así lo revela una nueva encuesta de 2.000 estadounidenses (1.000 hispanos representativos según el censo y 1.000 no hispanos), la cual reveló que el 61 % de los encuestados hispanos creen que el sueño americano sigue siendo alcanzable hoy en día, en comparación con el 55 % de los estadounidenses no hispanos.

En términos generales, el estudio mostró que el 58 % de los encuestados afirmaron seguir creyendo en el sueño americano en 2026.

Y este optimismo es aún más profundo entre los estadounidenses de origen hispano. El 56 % de los hispanos creen que logrará personalmente el sueño americano a lo largo de su vida, frente al 51 % de los no hispanos; una brecha que se mantiene a pesar de que los hispanos reportan mayores cargas de deuda, más estrés financiero y menor acceso a la educación financiera.

La generación Z (67 %) también se mostró notablemente esperanzada, lo que la convierte en la generación más optimista de todas.

El estudio, realizado por Talker Research y encargado por National Debt Relief para el Mes de la Educación Financiera (celebrado en abril), exploró cómo definen la estabilidad financiera los estadounidenses, y en particular los hispanos.

open image in gallery El sueño americano sigue siendo alcanzable para muchos hispanos ( Getty/iStock )

Asimismo, reveló cómo se perfila el sueño americano en 2026, de qué manera la deuda y el acceso a la educación financiera influyen en la capacidad de los encuestados para alcanzarlo, y cómo estas experiencias difieren para los hispanos en comparación con el resto de la población.

En este contexto, el estudio encontró que muchos estadounidenses continúan considerando la estabilidad financiera como un elemento fundamental del sueño americano. Los encuestados definieron el sueño americano moderno, con mayor frecuencia, como la posesión de una vivienda propia (41 %) y la capacidad de afrontar un gasto imprevisto sin sufrir apuros económicos (35 %), seguidos por la ausencia de deudas (34 %), el no tener que preocuparse por el dinero en el día a día (32 %) y la posibilidad de jubilarse a los 65 años (30 %).

Las opiniones sobre cuán alcanzable resulta esta visión fueron variadas, destacando la perspectiva notablemente más optimista de los estadounidenses de origen hispano. Si bien dos de cada cinco encuestados (41 %) creen que el sueño americano es menos alcanzable hoy que hace 20 años, los encuestados hispanos (38 %) mostraron una mayor propensión que los no hispanos (33 %) a afirmar que, por el contrario, es más alcanzable en la actualidad. La generación Z (50 %) también considera que hoy en día esto es más factible, en contraste con los grupos de mayor edad: los millennials (42 %), la generación X (27 %) y los baby boomers (19 %).

Según los hallazgos, estar libre de deudas se situó entre los principales indicadores del sueño americano (34 %); sin embargo, para muchos estadounidenses, ese objetivo sigue estando fuera de su alcance. Siete de cada 10 estadounidenses (70 %) informaron tener algún tipo de deuda, siendo los cinco tipos más comunes las deudas de tarjetas de crédito (39 %), las facturas médicas (22 %), los préstamos para automóviles (21 %), los préstamos personales (20 %) y las hipotecas (19 %).

Al analizar más de cerca las deudas de tarjetas de crédito, los encuestados informaron tener un saldo pendiente promedio de $11.246 en esta categoría. Asimismo, los encuestados hispanos (41 %) mostraron una mayor propensión a mantener deudas en tarjetas de crédito que los encuestados no hispanos (36 %).

open image in gallery A pesar del estrés financiero, los hispanos lideran el optimismo económico ( Alamy/PA )

Al preguntarles cómo les hace sentir las deudas, las respuestas más frecuentes de los encuestados fueron sentirse abrumados (40 %), ansiosos (38 %) y estancados (30 %). Los hispanoamericanos (43 %) informaron sentirse más agobiados por las deudas que los estadounidenses no hispanos (37 %), y la generación X (48 %) fue la que se sintió más abrumada de todos los grupos de edad.

Sumándose a esa presión financiera, el 50 % de los hispanos afirmaron que desearían haber ahorrado más, en comparación con el 45 % de los no hispanos, y el 26 % de los hispanos expresaron que desearían haber comprendido mejor el impacto de contraer deudas, frente al 21 % de los no hispanos.

En conjunto, los hallazgos revelan un optimismo resiliente en la población hispana, a pesar de encontrarse bajo una intensa presión financiera. Según los datos, y a pesar de acumular mayores deudas, sentirse más abrumados por ellas y haber contado con una menor preparación al contraerlas, los hispanoamericanos se mantienen más optimistas respecto a su futuro financiero que los no hispanos (30 % frente al 28 %).

“Los datos narran una historia que escuchamos a diario. Las deudas no solo afectan la cuenta bancaria, sino que también determinan cómo se siente uno al despertar por la mañana y esa carga resulta aún más acentuada entre los hispanoamericanos”, dijo Bryce Williamson, vicepresidente sénior de fidelización de clientes en National Debt Relief. “Sin embargo, incluso bajo una mayor presión financiera, los hispanoamericanos conservan su optimismo respecto a su futuro económico, lo cual pone de relieve la resiliencia de esta comunidad”.

Además de la deuda, la educación financiera constituye un factor importante a la hora de determinar si el sueño americano resulta alcanzable.

La encuesta reveló que el autoaprendizaje fue la forma de educación financiera más común en términos generales (32 %). Sin embargo, el 30 % de los hispanos recurrió al aprendizaje autodirigido, en comparación con el 34 % de los no hispanos. Y, en general, un número mucho menor de encuestados declararon haber recibido una educación más formal, tal como la orientación de un experto acreditado (17 %) o un curso universitario de finanzas (14 %).

Casi un tercio de los encuestados (32 %) afirmó no haber recibido nunca ningún tipo de educación financiera. Asimismo, la mayoría (78 %) señaló no tener “mucho acceso” a orientación financiera confiable y culturalmente pertinente. De hecho, uno de cada diez hispanoamericanos declaró no tener ningún acceso a una orientación financiera confiable y pertinente.

Sin embargo, incluso ante la ausencia de orientación formal, los hispanoamericanos están encontrando soluciones alternativas. El 65 % de los hispanos afirmaron utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA), como ChatGPT, para obtener asesoramiento financiero, en comparación con el 51 % de los no hispanos; una brecha de 14 puntos que significa la falta de asesores humanos para estas comunidades. Las generaciones más jóvenes también informaron utilizar herramientas de IA para recibir asesoramiento financiero en mayor medida que las generaciones mayores: la generación Z (79 %), los millennials (69 %), la generación X (48 %) y los baby boomers (30 %).

“Al carecer de un acceso constante a una educación financiera formal, muchos hispanoamericanos están abriéndose su propio camino. Recurren a herramientas de IA, se apoyan en sus familias y siguen adelante”, agregó Williamson. “Dado que tantos estadounidenses carecen de educación financiera, el Mes de la Educación Financiera nos recuerda que la información confiable no es un lujo, sino una necesidad, especialmente cuando se trata de salir de las deudas; y ese es, precisamente, el tipo de apoyo que en National Debt Relief nos comprometemos a brindar”.