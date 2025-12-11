Tribunal revela que influencer de bienestar murió por hemorragia tras parto sin asistencia médica

Un tribunal forense en Victoria, Australia, determinó este miércoles que la influencer de bienestar Stacey Warnecke falleció a causa de una hemorragia posparto.

La popular creadora de contenido murió en octubre y, en ese momento, su esposo, Nathan Warnecke, había informado que su muerte ocurrió de forma inesperada durante el parto.

Stacey Warnecke, quien se describía en Instagram como “nutricionista naturalista (o ‘low tox’) y creadora de contenido de comida”, dio a luz a su hijo Axel mediante el método llamado “parto libre” (o “freebirth”), una práctica que implica parir sin la presencia de profesionales de la salud, como médicos o parteras.

Durante la audiencia, la abogada Rachel Ellyard explicó que Warnecke optó por no recibir atención prenatal, salvo por un análisis de sangre inicial realizado por un médico general, según informó Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Stacey Warnecke desconfiaba del sistema de salud y recibió muy poca atención prenatal durante su embarazo, según dijo la abogada Rachel Ellyard ( Instagram )

Según declaró, la influencer tomó esa decisión debido a su escepticismo frente a los mandatos de vacunación contra el COVID-19 y su deseo de evitar lo que consideraba “químicos adicionales” en su vida diaria.

El parto fue acompañado por Emily Lal, conocida en redes sociales como The Authentic Birthkeeper. El tribunal fue informado de que, cuando la policía regresó al domicilio al día siguiente, encontró la casa limpia y ordenada por Lal, quien se negó a declarar ante las autoridades. Posteriormente, fue inhabilitada por el Comisionado de Quejas de Atención Sanitaria de Victoria, que actualmente investiga su rol en el caso.

Stacey Warnecke dio a luz a su hijo Axel —quien se encuentra en buen estado de salud— alrededor de las 3:00 de la madrugada del 29 de septiembre, según informó la cadena ABC.

Durante la audiencia, el tribunal escuchó que en un principio la influencer rechazó el traslado en ambulancia, aunque poco después comenzó a presentar dificultades para respirar. La emergencia fue reportada a las 4:13 y la ambulancia llegó al hospital a las 5:07, tras enfrentar complicaciones para sacarla de su domicilio, explicó la abogada Rachel Ellyard.

Una vez en el hospital, el personal agotó sus reservas del tipo de sangre necesario mientras intentaban salvarle la vida. En ese contexto, Ellyard calificó la situación como “una experiencia muy compleja y angustiante para todos los que la atendieron”.

Warnecke, de 30 años, sufrió varios paros cardíacos y falleció horas más tarde.

La forense Therese McCarthy evalúa si se llevará a cabo una audiencia formal sobre el caso, cuya investigación continuará en marzo de 2026.

La muerte de Stacey fue anunciada inicialmente a través de la cuenta de Instagram Natural Spoonfuls, donde su esposo informó que la influencer había fallecido poco después de dar a luz a su primer hijo. En ese momento, la pareja se encontraba a solo dos meses de celebrar su primer aniversario de casados.

“Hoy me toca dar la noticia más dolorosa de mi vida: la partida repentina de mi esposa, mi compañera de alma y mejor amiga, Stacey”, escribió en Instagram.

En la publicación, su esposo detalló que Stacey falleció el 29 de septiembre de 2025, tras dar a luz con éxito —y en su hogar— a su primer hijo, Axel. Sin embargo, señaló que una complicación “imprevista y extremadamente rara” surgió poco después del parto. A pesar de ser trasladada al hospital y recibir atención médica intensiva, “no se pudo hacer nada”, escribió.

Además, la describió como “la razón” por la que se levantaba cada mañana y añadió: “Como su esposo, no podría haber tenido una mejor compañera. Fue la persona más hermosa, amorosa, trabajadora, disciplinada, inteligente y confiable que he conocido”.

Traducción de Leticia Zampedri