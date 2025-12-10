Bonnie Blue rompió su silencio con un mensaje de cinco palabras tras su detención en Bali como sospechosa de infringir las leyes locales sobre moralidad.

La creadora de contenidos para adultos, cuyo nombre real es Tia Billinger, fue detenida durante un allanamiento policial en un estudio de alquiler en la isla indonesia el pasado jueves. La británica de 26 años podría enfrentarse a una pena de hasta 15 años de cárcel o a una multa de 359.000 dólares por presuntos delitos de pornografía.

Billinger hizo sus primeras declaraciones desde que fue detenida, mientras entraba en la Oficina de Inmigración Ngurah Rai en Jimbaran, al sur de Kuta, informó Mail Online.

A la pregunta de si tenía intención de hacer contenidos más explícitos en Bali, respondió: “Suscríbete y lo descubrirás”.

open image in gallery Tia Billinger, conocida como Bonnie Blue, se enfrenta a 15 años de cárcel ( Instagram/@bonnie_blue_xox )

El allanamiento policial se produjo tras las denuncias públicas de que había alquilado un autobús para viajar por la isla turística y filmar material explícito durante la “semana de los colegiales”, una celebración australiana posterior al bachillerato, junto con al menos 17 turistas varones de entre 19 y 40 años, de nacionalidades británica y australiana.

El llamado bang bus (camión para coger) se ha “acabado”, dijo Billinger en un vídeo visto por el medio.

La policía dejó en libertad sin cargos a 14 de los detenidos, pero retuvo un poco más a un australiano y dos británicos. Billinger también fue puesta en libertad, pero se le incautó el pasaporte.

Presuntamente, el grupo creaba “contenidos con elementos pornográficos o inmorales”, según la policía, infringiendo las estrictas leyes indonesias que prohíben la producción, distribución y exhibición pública de material pornográfico.

Las autoridades dijeron que se incautaron en el estudio de trajes de la “escuela Bonnie Blue”, junto con cámaras, preservativos, memorias USB, lubricante, collares rosas y dos hojas de pastillas de Viagra.

El jefe de la Oficina de Inmigración de Ngurah Rai declaró que Billinger seguía siendo investigada y que querían “hacer un seguimiento de varias cosas descubiertas por la policía”, informó el Mail.

open image in gallery La artista apareció en un documental de Channel 4 a principios de este año, “1.000 hombres y yo” ( Rob Parfitt / Channel 4 )

El portavoz dijo que no se habían presentado cargos y se negó a descartar la deportación de la artista.

Otra creadora de contenidos para adultos, la australiana Annie Knight, afirma haber informado a Billinger de los riesgos de actuar en Bali.

“Intenté advertirle de las consecuencias de filmar contenido pornográfico en Bali”, declaró al Mail.

“Dicho esto, espero que esté bien, ya que ser detenida en otro país debe ser una experiencia aterradora y no se la deseo a nadie”.

Billinger es conocida por sus polémicas acrobacias y a principios de año fue expulsada de OnlyFans tras aparecer en los titulares por haber mantenido relaciones sexuales con 1.057 hombres en solo 12 horas.

Traducción de Olivia Gorsin