Dolly Parton ha compartido un emotivo mensaje con sus fans para celebrar la festividad de Acción de Gracias en medio de sus continuos problemas de salud.

Vestida con una chaqueta beige y sus característicos rizos rubios enmarcando su rostro, Parton completó su look con sombra de ojos multicolor, uñas rosas y su cálida sonrisa.

“¡Hola! Soy Dolly, y quiero desearles a todos ustedes y a vuestras familias bendiciones en este Día de Acción de Gracias”, dijo, y añadió: “Estoy muy agradecida por todos ustedes y por los recuerdos que hemos compartido a lo largo de los años. Así que feliz Acción de Gracias a todos, y sepan que siempre los querré”.

El último mensaje de video de Parton a sus fans se publicó poco más de una semana después de que la cantante (79) hablara de su ausencia en la ceremonia de ingreso de su parque temático Dollywood en el Salón de la Fama de la Asociación Internacional de Parques de Atracciones.

Parton —cuya hermana dijo que recientemente se había sometido a un tratamiento para los cálculos renales— aclaró a los fans que aunque deseaba poder estar en la ceremonia, había estado “lidiando con algunos problemas de salud este otoño”.

open image in gallery “Feliz Día de Acción de Gracias a todos, y sepan que siempre los querré”, dijo Parton a sus fans en un nuevo mensaje de video ( Dolly Parton/Instagram )

“Mis médicos me indicaron que me quede tranquila durante un tiempo, y siento mucho no poder estar allí”, dice en el video. Agregó: “Quería aprovechar la ocasión para dar las gracias por este increíble honor”.

Parton tampoco asistió a la 16ª edición de los Premios Governors Awards, en la que fue galardonada con el Premio Humanitario Jean Hersholt. En Variety informó anteriormente de que Parton se perdería la ceremonia del domingo por motivos de salud, su publicista dijo a USA Today que había un conflicto de agenda y que se había planeado una aparición virtual con antelación.

Los fans estaban preocupados por Parton —que perdió a su esposo de muchos años, Carl Dean, a principios de este año— cuando anunció en septiembre que posponía su residencia en Las Vegas, Nevada, EE. UU., para someterse a una serie de procedimientos médicos. La residencia, que estaba prevista para el mes pasado, se llevará a cabo ahora del 17 al 26 de septiembre de 2026.

Más tarde, la hermana de Parton, Freida Parton, desató una ola de preocupación viral cuando compartió una publicación en Facebook para pedir a los fans que rezaran por Parton. Luego aclaró que no pretendía asustar a nadie ni dar una impresión de gravedad con su mensaje.

La cantante de 'Jolene' habló entonces por sí misma, diciendo a sus fans que agradecía sus oraciones y que estaba “bien”.

open image in gallery Dolly Parton pospuso el mes pasado su residencia en Las Vegas para someterse a una serie de procedimientos médicos ( Getty Images )

“Mi marido, Carl, estuvo mucho tiempo enfermo. Tras su muerte, no me cuidé. Dejé pasar muchas cosas de las que debería haberme ocupado”, dijo en un video de Instagram compartido el mes pasado.

“Nada importante, pero tuve que cancelar algunas cosas para poder estar más cerca de casa y más cerca del [Hospital Universitario] Vanderbilt, donde estoy recibiendo algunos tratamientos aquí y allá”, continuó.

“Hay muchos rumores circulando, pero pensé que si lo oían de mí, sabrían que estoy bien”, concluyó Parton, para luego agregar: “Aún no estoy preparada para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo y yo no he terminado de trabajar. Así que los quiero por preocuparse, y sigan rezando por mí”.

Traducción de Sara Pignatiello