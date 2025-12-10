Buscar indicios de vida en Marte debería ser el principal objetivo científico de las primeras misiones humanas al planeta rojo, según un nuevo e importante informe.

El informe de la NASEM (Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EE. UU.) ofrece los argumentos más sólidos para enviar personas a la superficie de Marte, en lugar de robots.

Según los autores del informe, las misiones tripuladas podrían realizar actividades y descubrimientos científicos que, de otro modo, serían imposibles solo con las herramientas robóticas de exploración.

“El primer aterrizaje humano en Marte será el momento más significativo para la exploración espacial humana desde que pisamos la Luna por primera vez hace más de 50 años”, declaró Linda T. Elkins-Tanton, investigadora principal de la misión Psyche de la NASA, que copresidió el comité responsable del informe.

“Nuestro informe sitúa la ciencia en el centro de lo que será un logro extraordinario, y esboza los increíbles conocimientos que tendremos la oportunidad de obtener sobre nuestro lugar en el universo, la habitabilidad potencial de Marte y mucho más”, añadió.

open image in gallery Ilustración conceptual del rover Perseverance de la NASA en su descenso a la superficie marciana ( NASA via Getty Images )

El informe de 240 páginas, titulado “A science strategy for the human exploration of Mars (Una estrategia científica para la exploración humana de Marte”, ofrece recomendaciones a la NASA para la preparación de una hoja de ruta para enviar astronautas a la superficie marciana en la década de 2030.

Los autores del informe esbozan 11 prioridades científicas para futuras misiones tripuladas a Marte, que van desde la búsqueda de recursos como el agua hasta el muestreo de la radiación y la evaluación de la habitabilidad.

Estos objetivos podrían alcanzarse a través de cuatro posibles campañas de tres misiones, compuestas tanto de misiones de superficie con tripulación como de vuelos de entrega de carga sin tripulación a diferentes lugares de Marte.

Todas las misiones propuestas incluyen la instalación de un laboratorio científico en la superficie del planeta rojo, así como el traslado de muestras a la Tierra para su posterior análisis.

“Al imaginar diferentes formas de llevar a cabo la investigación científica prioritaria durante las misiones humanas, nuestro informe muestra que hay muchas opciones diferentes para que los humanos exploren Marte y logren grandes avances científicos”, dijo la copresidenta del comité Dava Newman, profesora del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

“Es importante destacar que [nuestro informe] también ofrece una revisión sinérgica de las prioridades científicas potenciadas por la exploración humana”, agregó.

Traducción de Sara Pignatiello