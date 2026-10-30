Paris Hilton responde a las críticas por el disfraz de ‘La bella y la bestia’ que usó su hija en Halloween

Paris Hilton respondió a las críticas que recibió en redes sociales por los disfraces familiares inspirados en La bella y la bestia que eligió para Halloween de 2026.

Algunos usuarios cuestionaron que la celebridad pareciera haber acaparado el protagonismo de su hija al compartir en Instagram una fotografía familiar inspirada en la película de Disney.

En el elaborado retrato, Hilton lucía un vestido de gala amarillo y una peluca castaña para interpretar a la princesa Bella, mientras que su esposo, Carter Reum, se disfrazó de la Bestia, con una máscara y el característico traje azul del personaje.

Su hijo Phoenix, de tres años, apareció vestido como Lumière, el candelabro parlante, mientras que su hija London llevó un disfraz rosa y morado inspirado en Chip, la pequeña taza de té que habla.

El jueves, Hilton respondió a los cuestionamientos y explicó que London había elegido disfrazarse de Chip porque es su personaje favorito de la historia.

La empresaria compartió un video del creador de contenido Sebastian Soto, quien salió en su defensa, y escribió: “Cuando el personaje favorito de tu hija en La bella y la bestia es Chip, ¡la dejas ser Chip! ¡Mi princesita sabe exactamente lo que quiere!”.

“Me encanta crear todos estos recuerdos mágicos para mi #CutsieCrew. ¡Que tengan un Halloween increíble!”, añadió.

En el video, Soto cuestionó a quienes criticaron la elección de los disfraces.

“¿Les parece que London está molesta? Porque a mí me parece que está increíblemente feliz de saber que su mamá es una princesa. Y ¿saben qué? ¡Noticia de última hora! Está interpretando a su personaje favorito de La bella y la bestia”, afirmó.

“Está haciendo realidad los sueños de su hija. ¿Y saben qué más está haciendo? Creo que no lo entienden. Halloween es una época en la que puedes convertirte en una bruja o en una princesa de Disney. ¿A quién le importa lo que haga Paris Hilton?”, continuó.

“Lo que Paris Hilton está haciendo por sus hijos es crear un mundo de fantasía, de magia y de recuerdos”, concluyó.

Paris Hilton defendió el retrato familiar inspirado en ‘La bella y la bestia’ después de que algunos seguidores la acusaran de acaparar el protagonismo ( Getty Images )

Aunque algunos seguidores calificaron la fotografía familiar de “tierna”, otros criticaron que Hilton hubiera elegido interpretar a la protagonista de la película en lugar de dejarle ese papel a su hija.

“Es bonito, pero quizás los niños deberían haber sido Bella y la Bestia, y los adultos, los personajes secundarios. Después de todo, es una celebración para los niños…”, comentó una persona.

“El protagonismo debería ser para tus hijos”, señaló otro usuario, mientras que alguien más cuestionó: “¿Por qué no dejas que tu hija sea Bella? ¡Ella debería ser el centro de atención! ¡Pobre niña!”.

A principios de esta semana, Hilton ya había respondido directamente a una de las críticas en Instagram.

“La bella y la bestia es una de sus películas favoritas, y London dijo que quería disfrazarse de Chip. Me dijo que era su personaje favorito”, explicó.

Para otra sesión fotográfica de Halloween, Hilton y su familia recrearon a los personajes de Los locos Addams. La empresaria se vistió completamente de negro y utilizó una peluca oscura para interpretar a Morticia Addams, mientras que su esposo se disfrazó de Gómez Addams. London apareció como Merlina y Phoenix como Pericles.

La nueva elección también provocó comentarios, aunque esta vez varios seguidores aprovecharon para burlarse de las críticas anteriores.

“¡¿Cómo te atreves a ser Morticia?! ¡Eso es lo que van a decir los que te critican! ¡Me encanta! ¡Icónico!”, bromeó una persona.

“Deberíamos cambiarle el nombre a Halloween por PARISWEEN para siempre”, escribió otra.

Traducción de Leticia Zampedri