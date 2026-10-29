Si te preguntas si tu perro está deprimido, existen varias señales a las que debes prestar atención, según los expertos.

Aunque muchos casos de síntomas depresivos en perros desaparecen por sí solos en cuestión de semanas, otros pueden prolongarse y requerir atención especializada.

Al igual que ocurre con las personas, los perros pueden perder el interés en actividades que antes disfrutaban o presentar cambios en su lenguaje corporal, según el American Kennel Club.

Entre las posibles señales de depresión se encuentran la falta de energía, la pérdida de apetito, el aislamiento y una mayor dependencia de sus dueños.

“Lo más importante es detectar un cambio en su comportamiento habitual”, explicó al American Kennel Club la doctora Leslie Sinn, veterinaria especializada en comportamiento animal y adiestradora canina profesional certificada.

“La mayoría de mis clientes me cuentan que sus perros ya no muestran el mismo interés en participar en actividades que antes parecían disfrutar mucho”, añadió.

open image in gallery Los síntomas de depresión en los perros son similares a los de los seres humanos ( Getty )

Los cambios también pueden manifestarse en la apariencia y el lenguaje corporal. Algunos perros con síntomas depresivos pueden mostrar una mirada triste, los ojos caídos o las orejas hacia atrás.

Sin embargo, estas señales no aparecen en todos los casos y, por sí solas, no permiten determinar si un perro tiene depresión.

Para ayudar a una mascota que presenta estos síntomas, los especialistas recomiendan revisar si hubo cambios recientes en su entorno, si sigue recibiendo la misma atención y tiempo de calidad que antes, si cuenta con suficiente estimulación y si realiza actividad física de manera regular.

Atender estos aspectos puede contribuir a mejorar los casos leves, que suelen resolverse en cuestión de días o semanas. No obstante, los cuadros más graves pueden prolongarse durante mucho más tiempo.

Por eso, los expertos aconsejan buscar orientación profesional para identificar las posibles causas de los cambios de comportamiento. Los veterinarios, especialistas en conducta animal y adiestradores también pueden ayudar a determinar si los síntomas están relacionados con algún problema de salud.

En algunos casos, las conductas asociadas con la depresión pueden ser una señal de deterioro cognitivo, incluida la demencia, especialmente en perros de edad avanzada.

El aislamiento y los cambios de comportamiento también pueden estar relacionados con enfermedades que provocan dolor o malestar, como la artritis y ciertas afecciones cardíacas.

Por este motivo, si un perro presenta cambios persistentes en su conducta, apetito o nivel de actividad, es importante consultar a un veterinario para descartar posibles causas médicas.

open image in gallery Consultar a un especialista puede ayudar a determinar si los síntomas de depresión de un perro son señal de algún problema de salud ( Getty Images )

Los especialistas también pueden recetar medicamentos para aliviar los síntomas, aunque los antidepresivos para perros no se utilizan de manera habitual. Según el American Kennel Club, estos fármacos suelen prescribirse para tratar el miedo a los ruidos fuertes, los entornos desconocidos o los viajes, así como la ansiedad por separación y las reacciones excesivas ante otros animales o personas.

En algunos casos, un tratamiento eficaz puede combinar medicamentos con estrategias destinadas a mejorar el bienestar emocional del animal.

“Creo que es importante reconocer que los medicamentos no son el único tratamiento para los perros con problemas de salud mental, sino una parte de un plan terapéutico más amplio”, explicó al American Kennel Club la doctora Kelly Ballantyne, veterinaria certificada en comportamiento animal y propietaria de Insight Animal Behavior Services.

Traducción de Leticia Zampedri