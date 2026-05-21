Un nuevo medicamento experimental para bajar de peso podría superar incluso a los actuales tratamientos con GLP-1, como Ozempic y Wegovy, y ayudar a los pacientes a perder una mayor cantidad de kilos.

Se trata de la retatrutida, un fármaco muy esperado en el sector médico, que acaba de superar una etapa clave de ensayos clínicos en personas con obesidad, según informó este jueves la farmacéutica Eli Lilly.

En la dosis más alta evaluada, la retatrutida permitió que los pacientes perdieran el 28,3 % de su peso corporal (unos 32 kilos en promedio) después de 80 semanas de tratamiento.

Además, más del 45 % de los participantes logró reducir más del 30 % de su peso, una cifra comparable con los resultados que suele ofrecer la cirugía bariátrica, de acuerdo con Lilly, fabricante también del medicamento para adelgazar Zepbound.

La compañía añadió que, en una extensión del estudio, los pacientes con un índice de masa corporal (IMC) de 35 o más perdieron en promedio más del 30 % de su peso tras 104 semanas con la dosis más alta del tratamiento.

open image in gallery La farmacéutica Eli Lilly anunció que retatrutide superó con éxito un ensayo clínico clave en fase avanzada en pacientes con obesidad ( Reuters )

“Fue impresionante comprobar que todas las dosis de retatrutida generaron una pérdida de peso clínicamente significativa en casi todos los participantes. Además, las personas con obesidad severa que recibieron la dosis más alta perdieron, en promedio, el 30 % de su peso corporal en dos años”, afirmó la doctora Ania Jastreboff, quien lideró el estudio.

La especialista destacó que el tratamiento no solo provocó una importante reducción de peso, sino también mejoras relevantes en distintos indicadores de salud cardiometabólica. “Para muchos de los pacientes que veo en consulta, la retatrutida podría convertirse en una herramienta muy eficaz para tratar la obesidad y mejorar su salud a largo plazo”, señaló.

Aunque el medicamento mostró una mayor frecuencia de efectos secundarios gastrointestinales, como náuseas y diarrea, en comparación con otros tratamientos similares, los resultados se mantuvieron en línea con un ensayo previo de fase 3 realizado en pacientes con obesidad y dolor de rodilla.

Según Eli Lilly, una dosis más baja evaluada en el estudio reciente provocó menos efectos adversos.

Por su parte, Dan Skovronsky, director científico y de producto de la compañía, calificó como “increíble” el hecho de que algunos pacientes lograran perder hasta el 30 % de su peso corporal.

open image in gallery Retatrutide ha mostrado resultados más potentes que otros populares medicamentos para bajar de peso, como Ozempic y Wegovy ( Getty/iStock )

“Nunca habíamos visto un nivel de pérdida de peso como este con medicamentos de este tipo”, afirmó Skovronsky en declaraciones a CNBC el jueves.

Por ahora, Eli Lilly todavía no solicitó la aprobación de retatrutida ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), aunque la compañía espera presentar la solicitud a comienzos de este año.

El medicamento ya es considerado una de las próximas grandes apuestas en tratamientos para la obesidad, ya que podría resultar incluso más potente que fármacos populares como Ozempic y Wegovy.

La principal diferencia de la retatrutida es que actúa sobre tres vías hormonales relacionadas con el apetito, el metabolismo y el control del azúcar en sangre. Una de ellas es el GLP-1, hormona que reduce el apetito y ralentiza el vaciamiento del estómago. También interviene sobre el GIP, que ayuda a regular la glucosa y el almacenamiento de grasa, y sobre el glucagón, otra hormona vinculada al control de los niveles de azúcar en sangre.

Al combinar la acción sobre estas tres hormonas, el tratamiento reduce la cantidad de comida que consume una persona y, al mismo tiempo, modifica la forma en que el cuerpo utiliza la energía.

Traducción de Leticia Zampedri