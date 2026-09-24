Ex Miss Universo Jamaica demanda a la organización por la caída que sufrió durante el certamen

La ex Miss Universo Jamaica, Gabrielle Henry, demandó a la Organización Miss Universo casi un año después de caer por una abertura en el escenario durante el certamen de 2025 en Tailandia, un accidente que le provocó graves lesiones cerebrales.

Según People, el primer medio en informar sobre el caso, Henry presentó la demanda el lunes ante el Tribunal Superior de Delaware contra la Organización Miss Universo y dos empresas vinculadas, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA.

La demanda incluye acusaciones de negligencia, responsabilidad por las condiciones de las instalaciones, negligencia en la contratación, retención y supervisión de personal, así como provocación negligente e intencional de angustia emocional.

La caída ocurrió el 19 de noviembre del año pasado, durante la competencia preliminar de la 74.ª edición del certamen de Miss Universo en Bangkok. Henry, quien representaba a Jamaica, desfilaba durante el segmento de vestidos de noche cuando, según la demanda, cayó unos 1,5 metros por una “abertura sin señalizar ni cubrir en el escenario”.

La demanda sostiene que en el fondo de la abertura había equipos de iluminación y una superficie de concreto, y que las potentes luces dirigidas hacia Henry le impedían ver con claridad el escenario.

open image in gallery La ex Miss Universo Jamaica Gabrielle Henry demandó a la Organización Miss Universo casi un año después de caer por una abertura en el escenario durante el certamen de 2025 en Tailandia ( AFP/Getty )

Tras la caída, Henry perdió el conocimiento y sufrió un traumatismo craneoencefálico que incluyó una hemorragia subaracnoidea aguda, una contusión hemorrágica en el lóbulo frontal y una hemorragia subdural. Permaneció hospitalizada del 19 de noviembre al 10 de diciembre.

En ese momento, un comunicado de la Organización Miss Universo y la familia de Henry informó que había sufrido una hemorragia intracraneal con pérdida del conocimiento, además de una fractura y laceraciones en el rostro. Según el comunicado, permanecía en cuidados intensivos en Bangkok bajo vigilancia neurológica constante.

Henry era oftalmóloga y cursaba una residencia médica cuando ocurrió el accidente. En la demanda sostiene que las lesiones le impidieron retomar su residencia y que aún padece síntomas neurológicos y cognitivos, por lo que requiere atención médica, rehabilitación y seguimiento continuos.

También alega que la cobertura mediática posterior al “momento más traumático” de su vida le causó “un grave sufrimiento emocional”. Reclama una indemnización por gastos médicos y de rehabilitación, sufrimiento emocional, pérdida de capacidad para generar ingresos y oportunidades profesionales.

Según la demanda, varias concursantes habían expresado preocupación por la iluminación y el montaje del escenario, y solo después de la caída de Henry se añadieron luces blancas brillantes para iluminar el borde del escenario.

La demanda acusa a la Organización Miss Universo y a sus empresas matrices de actuar de forma “temeraria e imprudente”, con total desprecio por la seguridad de la demandante y de las demás concursantes.

open image in gallery Henry perdió el conocimiento tras la caída y sufrió un traumatismo craneoencefálico ( Meekii Modez/Instagram )

La Organización Miss Universo rechazó la versión de Henry y declaró a la revista People que no había recibido ninguna demanda, por lo que “no estaba en condiciones” de comentar acusaciones que no había visto.

La organización sostuvo además que la responsabilidad por el certamen del año pasado en Tailandia, “incluidos el lugar, el escenario y la seguridad en el recinto”, correspondía a MGI y Miss Universe Thailand, bajo la dirección del empresario tailandés y fundador de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil.

También afirmó que los organizadores locales no habían cubierto los gastos hospitalarios de Henry y la habían “dejado desatendida”, por lo que la Organización Miss Universo intervino para pagarlos a pesar de no tener ninguna obligación de hacerlo.

La organización aseguró que también cubrió el tratamiento de Henry en un hospital especializado en Jamaica y que le ofreció un puesto en el equipo de Miss Universo como embajadora de buena voluntad. “No hemos recibido respuesta a esa oferta”, añadió.

The Independent se puso en contacto con la Organización Miss Universo para solicitar comentarios.

Henry pasó gran parte del último año alejada de la vida pública mientras se recuperaba. En mayo de 2026 hizo su primera aparición pública desde el accidente durante la gala Dinner en Rouge del Integrity Children’s Fund, en Atlanta, donde habló sobre su “prolongada recuperación”.

En agosto regresó al escenario de Miss Universo Jamaica para coronar a su sucesora, Celene Hall.

“La recuperación no ha sido fácil. Y aún no ha terminado”, escribió este miércoles en un ensayo para People. “He pasado de ser estudiante a médica y luego a paciente”, añadió al describir una recuperación marcada por “noches de insomnio con fuertes dolores de espalda y de cabeza”.

Henry señaló que ahora intenta seguir adelante y continuar su carrera “con un horario modificado y con mis médicos a disposición”.

Traducción de Leticia Zampedri