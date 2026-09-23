¿Síntomas de resfriado y gripe? Necesitas más que vitamina C

Es la época de la tos y los estornudos, pero ¿ayudarán las vitaminas diarias a combatir los síntomas de la gripe, el resfriado común e incluso el covid?

Existen numerosos suplementos y remedios que prometen prevenir y aliviar los síntomas del resfriado común, incluida la vitamina C, que refuerza el sistema inmunitario. Pero puede que esta vitamina no sea la solución milagrosa que te han hecho creer que es.

Linus Pauling, renombrado científico ganador del Premio Nobel, es el responsable de afirmar que la vitamina C podía prevenir el resfriado común. Sin embargo, los expertos ahora afirman que se basó en evidencia anecdótica para promover estas afirmaciones.

De hecho, gran parte de la evidencia sobre el papel de las vitaminas diarias en el resfriado común es “inconclusa”, según declaró la doctora Leyla Hanbeck, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias Independientes del Reino Unido, a The Independent.

“Si bien algunas investigaciones han demostrado que no existe relación entre tomar estos suplementos cuando se tiene un resfriado y acortar la duración de los síntomas, hay algunos estudios que han demostrado que estos suplementos desempeñan un papel en el control de los síntomas”, dijo.

open image in gallery El NHS (Servicio de Salud del Reino Unido) afirma que hay pocas pruebas sólidas de que la vitamina C prevenga los resfriados ( Getty Images )

La vitamina C ayuda a reparar los tejidos del cuerpo y fortalece el sistema inmunitario al proteger las células del daño causado por los radicales libres y potenciar las defensas naturales del organismo. Algunos estudios sugieren que también acorta la duración de un resfriado.

Una revisión publicada en la revista American Journal of Lifestyle Medicine en 2016 descubrió que tomar vitamina C, consumida en dosis superiores a 0,2 g/día, podría “disminuir la gravedad y la duración” de un resfriado.

En una revisión independiente publicada en 2023, investigadores de la Universidad Nacional de Australia y la Universidad de Helsinki descubrieron que la vitamina C también reducía la duración de un resfriado.

Sin embargo, el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) afirma que hay pocas pruebas sólidas de que la vitamina C prevenga los resfriados o acelere la recuperación.

Otro estudio realizado por investigadores de la Universidad de Helsinki no encontró que la vitamina C tuviera un efecto constante contra los resfriados comunes.

“La vitamina C no tiene ningún valor para el resfriado común”, declaró al Independent el profesor Paul Hunter, epidemiólogo de la Universidad de East Anglia.

“Parte del problema radica en que hay muchos defensores acérrimos de la eficacia de su vitamina o suplemento preferido, y los promueven activamente. Sin embargo, la evidencia real es mucho más débil, si es que existe”, añadió.

open image in gallery Los británicos gastaron una cifra récord de 585 millones de dólares en vitaminas en 2018 ( Getty/iStock )

Sin embargo, mantener un sistema inmune saludable mediante el consumo de alimentos ricos en vitaminas podría ayudarte a prevenir enfermedades.

“Las vitaminas D, C y el zinc refuerzan el sistema inmunitario cuando se consumen regularmente en la dieta o se complementan con suplementos”, afirmó Hanbeck.

“Es importante llevar una dieta equilibrada y asegurar niveles regulares y suficientes de estas vitaminas, ya que desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento del sistema inmunitario y, a su vez, ayudan al cuerpo a estar mejor preparado contra los virus”, añadió.

El zinc no previene los resfriados, pero puede reducir la duración de los resfriados ya existentes, concluyeron los investigadores de la base de datos de salud Cochrane en 2024.

Sin embargo, el zinc se encuentra de forma natural en la carne roja y los productos lácteos, y la mayoría de las personas pueden obtener todo el zinc que necesitan únicamente a través de su dieta.

Podría haber más esperanza para la vitamina D, la vitamina del Sol que ayuda a mantener el sistema inmunitario en buen estado. Pero esto solo aplica a las personas con deficiencia, según sugiere una revisión publicada en The Lancet en 2021.

El NICE (Instituto Nacional para la Calidad de la Sanidad y de la Asistencia del Reino Unido), que ofrece asesoramiento y orientación sanitaria al NHS, afirmó que la vitamina D podría desempeñar un papel en la respuesta del sistema inmunitario a los virus respiratorios, incluido el resfriado común. El NHS también recomienda tomar una tableta de vitamina D al día durante los meses de invierno.

El resfriado común suele causar secreción nasal, tos leve y estornudos, mientras que la gripe es una infección respiratoria que puede ser mucho más debilitante, causando dolores y fiebre.

El covid-19 es otra infección respiratoria que puede causar enfermedades graves en grupos vulnerables. Puede provocar síntomas similares a los del resfriado común, como secreción nasal, dolor de garganta o congestión nasal, además de escalofríos y tos persistente.

Traducción de Sara Pignatiello