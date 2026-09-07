La fiebre por las proteínas en Estados Unidos, impulsada en parte por la tendencia conocida en redes sociales como protein-maxxing, parece haber llegado para quedarse.

De acuerdo con el informe Eating Patterns in America de Circana, este nutriente se ha convertido en una de las principales prioridades alimentarias de los estadounidenses: el 48 % de los adultos afirma que busca consumir más, siete puntos porcentuales por encima del año pasado. Con ese aumento, las proteínas ocupan el segundo lugar entre los alimentos y nutrientes que la población quiere incluir en mayor cantidad en su dieta, solo por detrás de las verduras.

Detrás de este auge estaría, al menos en parte, el creciente uso de medicamentos GLP-1 en Estados Unidos. Estos fármacos reducen el apetito y favorecen la pérdida de peso, por lo que consumir suficiente proteína puede ayudar a preservar la masa muscular durante el proceso.

La tendencia es aún más marcada entre quienes utilizan estos medicamentos: el 65 % de los usuarios de GLP-1 afirma que busca aumentar su consumo de proteínas, una demanda que, de acuerdo con Circana, está contribuyendo a reforzar el fenómeno del protein-maxxing, centrado en incorporar la mayor cantidad posible de este nutriente a la alimentación diaria.

La proteína es la principal prioridad nutricional para casi la mitad de los estadounidenses, según un nuevo informe ( Getty )

El auge coincide con un fuerte crecimiento en el uso de medicamentos GLP-1: el 8,5 % de los adultos estadounidenses afirma utilizarlos, frente al 4,8 % del año pasado, mientras que el 46 % asegura seguir algún tipo de dieta, de acuerdo con Circana.

Sin embargo, el creciente interés por las proteínas también estaría llevando a muchos consumidores a prestar menos atención a otros componentes esenciales de la alimentación, como la fibra. “La obsesión con las proteínas surge, en realidad, de la idea de que consumir más equivale a tener una mejor salud”, explicó Daphene Altema-Johnson, dietista del Centro Johns Hopkins para un Futuro Sostenible, en un comunicado publicado a principios de este año.

Circana advierte que este fenómeno está creando un desequilibrio nutricional: “Los adultos consumen casi el doble de la cantidad diaria recomendada de proteínas, pero menos de la mitad de la cantidad recomendada de fibra”.

La industria alimentaria, por su parte, no tardó en responder al creciente interés de los consumidores y cada vez son más los productos y menús promocionados con etiquetas como “alto en proteínas” o “apto para usuarios de GLP-1”. De hecho, el 12 % de las comidas servidas en establecimientos comerciales ya se presenta como rico en proteínas, una proporción que aumentó un 11 % respecto al año anterior, según el informe.

Traducción de Leticia Zampedri