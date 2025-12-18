Mariah Carey pierde el trono navideño: este clásico de los 80 lidera las listas musicales

El clásico navideño de Mariah Carey, ‘All I Want for Christmas Is You’, fue desplazado del primer puesto en la carrera por el número uno navideño en Estados Unidos por ‘Last Christmas’, de Wham!, a solo siete días de la fecha festiva.

Según informó Billboard, la canción de Carey —lanzada en 1994— fue reemplazada en el ranking Global 200 por el éxito navideño del dúo británico, publicado una década antes, en 1984.

Se trata de la primera vez que una canción navideña distinta a ‘All I Want for Christmas Is You’ lidera esa lista desde que se creó en septiembre de 2020.

De acuerdo con Billboard, el tema de Carey encabezó el Global 200 durante un récord total de 19 semanas desde diciembre de 2020.

A comienzos de este mes, ‘Last Christmas’ ya había alcanzado su mejor posición histórica tanto en el Billboard Hot 100 como en el Holiday 100, al ubicarse en el segundo lugar, solo por detrás de la canción de Carey.

El inamovible clásico navideño de Mariah Carey perdió el primer puesto del Global 200 de Billboard ( Getty Images for BET )

Andrew Ridgeley, integrante de Wham! y cofundador del dúo pop británico en 1981 junto al fallecido George Michael, se mostró entusiasmado por el ascenso de ‘Last Christmas’ al primer puesto del ranking.

En un comunicado, expresó que estaba “encantado” de ver que el clásico navideño del grupo había alcanzado el número uno. “Gracias a todos los que han adoptado la canción como parte de su celebración navideña”, añadió Ridgeley.

Pese al cambio en las posiciones del Billboard Global 200, ‘All I Want for Christmas Is You’, de Mariah Carey, continúa dominando la radio, las playlists y las fiestas navideñas alrededor del mundo.

Lanzado hace casi tres décadas, el tema se ha convertido en una fuente de ingresos millonaria para la cantante.

George Michael y Andrew Ridgeley formaron el dúo pop Wham!, creador del clásico navideño 'Last Christmas' ( Getty Images )

Según estimaciones de Forbes y The Economist, Carey gana entre 2,5 y 3 millones de dólares al año en regalías por este éxito histórico.

Según The Economist, hasta 2017 la canción ‘All I Want for Christmas Is You’ había generado más de 60 millones de dólares en regalías desde su lanzamiento. El coautor del tema, Walter Afanasieff, también recibe una parte considerable de esos ingresos. A día de hoy, se trata de la canción navideña más reproducida en la historia del streaming.

Mariah Carey dio inicio a la temporada festiva de 2025 con un video divertido en el que reprendió a un elfo travieso ( Mariah Carey )

Cada noviembre, Mariah Carey comparte un video en redes sociales que muchos interpretan como el anuncio oficial del inicio de la temporada navideña.

En el clip de este año, se la ve reprendiendo a un elfo travieso por robarle el labial, antes de cantar con voz aguda la frase “It’s time” y marcharse en un trineo.

‘All I Want for Christmas Is You’ es el sencillo navideño mejor posicionado en la historia del Billboard Hot 100 para una artista solista. Además, regresa cada año a las listas musicales de decenas de países.

El himno navideño ‘All I Want for Christmas Is You’ hizo historia en 2021, al convertirse en la primera y única canción navideña en recibir el certificado Diamante de la RIAA, que reconoce más de 10 millones de ventas y reproducciones en Estados Unidos.

Por su parte, Wham! saltó a la fama tras una presentación en el programa musical británico Top of the Pops y rápidamente se consolidó como uno de los grupos pop más exitosos del Reino Unido en los años 80. Entre sus mayores éxitos se encuentran ‘Bad Boys’, ‘Club Tropicana’ y el clásico ‘Wake Me Up Before You Go-Go’.

Traducción de Leticia Zampedri