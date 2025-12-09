Atacan a McDonald's por anuncio navideño “espeluznante y deprimente” generado con IA

McDonald's ha sido objeto de intensas críticas en Internet por su anuncio navideño de 2025, creado íntegramente con inteligencia artificial.

El gigante de la comida rápida es la última gran empresa que ha realizado una campaña publicitaria generada totalmente por inteligencia artificial, después de Coca-Cola, cuyo anuncio también causó rechazo en Internet.

La campaña, encargada por McDonald's Países Bajos, se creó gracias a la colaboración entre la agencia estadounidense TBWA, un equipo internacional de especialistas en IA y la productora The Sweetshop.

El anuncio presenta a varias personas y familias generadas por inteligencia artificial que sufren percances en vísperas de la Navidad, como regalos que se caen del techo de los automóviles, árboles de Navidad que explotan y cantantes de villancicos que actúan en medio de tormentas heladas.

“McDonald's presentó el anuncio más espantoso que he visto este año”, escribió un usuario al compartir el video. Continuó: “Totalmente generado por IA, en primer lugar. En segundo lugar, se ve desagradable. Y, tercero, es más cínico con respecto a la Navidad que el Grinch. No quiero ser el único que sufra, echen un vistazo”.

open image in gallery McDonald's ha sido objeto de críticas en Internet por su anuncio navideño de 2025, creado íntegramente con inteligencia artificial ( McDonald's )

“Wow, esto se ve increíblemente mal”, escribió otro, mientras que un tercero añadió: “Las empresas están compitiendo para ver quién puede enfadar a más gente con el menor esfuerzo”.

Otra persona escribió: “Si lo que querían era producir algo espeluznante, deprimente, profundamente sin gracia, torpemente rodado, mal editado e inauténtico, ¡lo lograron!”.

open image in gallery En el anuncio aparecen varias personas y familias generadas por inteligencia artificial que sufren percances en vísperas de la Navidad, como regalos que caen del techo de los autos, árboles de Navidad que explotan y cantantes de villancicos que actúan en medio de una tormenta de hielo ( McDonald's )

En ocasiones, la naturaleza generada por computadora del anuncio es más evidente, con partes del cuerpo y otros aspectos que se retuercen de forma poco natural.

open image in gallery En ocasiones, la naturaleza generada por computadora del anuncio es más evidente, con partes del cuerpo y otros aspectos que se retuercen de forma poco natural ( McDonald's )

Además, el caos de la IA se contrapone a una versión de la canción festiva favorita 'It's the Most Wonderful Time of the Year' (Es la época más maravillosa del año) con las letras alteradas, sustituyéndola por 'the most terrible time of the year' (la época más terrible del año).

open image in gallery La campaña, encargada por McDonald's Países Bajos, se creó gracias a la colaboración entre la agencia estadounidense TBWA, un equipo internacional de especialistas en IA y la productora The Sweetshop ( McDonald's )

“Ni siquiera teniendo en cuenta la bazofia IA, el mensaje del anuncio es literalmente 'que se j**a la Navidad, que se j**a tu familia, mejor come McDonald's'. Quedé en shock”, escribió otro usuario de las redes sociales.

open image in gallery “Un anuncio de inteligencia artificial sin alma para promocionar su comida chatarra y denigrar la época navideña parece un poco obvio y ligeramente demoníaco”, escribió un usuario ( McDonald's )

open image in gallery El gigante de la comida rápida es el último en presentar una campaña publicitaria generada totalmente por IA, después de Coca-Cola, cuyo anuncio también causó rechazo en Internet ( McDonald's )

Otro añadió: “Un anuncio de inteligencia artificial sin alma para promocionar su comida chatarra y denigrar la época navideña parece un poco obvio, y ligeramente demoníaco”.

Los usuarios también se burlaron de la respuesta de The Sweetshop, la empresa responsable del anuncio, que afirmaba que su personal “apenas había dormido” durante varias semanas mientras escribía las indicaciones de inteligencia artificial para crear el anuncio.

“La IA no hizo esta película. Nosotros la hicimos”, dijo la directora de The Sweetshop, Melanie Bridge, según el medio Little Black Book.

Un usuario de las redes sociales respondió: “Me duele de verdad cuando la gente usa la frase 'escribir indicaciones de IA' como si fuera algo de lo que sentirse orgulloso artísticamente”. Otro escribió: “No puedo creer que nuestro avance en la sociedad sea la plaga de la IA”, escribió otro.

open image in gallery Los usuarios también se mostraron indignados por la respuesta de The Sweetshop, la empresa responsable del anuncio, que afirmó que su personal “apenas había dormido” durante varias semanas mientras escribía las instrucciones de inteligencia artificial para crear el anuncio ( McDonald's )

Sin embargo, Bridge insistió en Internet en que el uso de la IA por parte de la empresa no consistía en “sustituir la artesanía humana”, sino en “ampliar la caja de herramientas”.

“La visión, el gusto, el liderazgo... eso siempre será humano”, escribió en un post de Instagram, compartiendo el anuncio.

“Nunca abordaríamos un proyecto de IA sin un director que lo guiara, minuto a minuto. Y esta es la parte que la gente no ve: las horas que se emplearon en este trabajo superaron con creces las de un rodaje tradicional. Diez personas, cinco semanas, a tiempo completo”, continuó.

open image in gallery “Ni siquiera teniendo en cuenta la bazofia IA, el mensaje del anuncio es literalmente 'que se j**a la Navidad, que se j**a tu familia, mejor come McDonald's'. Quedé en shock”, escribió otro usuario de las redes sociales ( McDonald's )

“Sangre, sudor, lágrimas y una cantidad ridícula de persuasión fueron necesarios para conseguir que los modelos de IA se comportaran y cumplieran el encargo creativo plano a plano”, añadió Bridge.

The Independent se ha puesto en contacto con McDonald's y The Sweetshop para obtener más comentarios sobre la reacción.

Traducción de Sara Pignatiello