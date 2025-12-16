Por qué los niños y los padres discuten con sus padres sobre la tecnología

Las discusiones sobre pantallas y teléfonos inteligentes se han convertido en parte de la vida familiar y nuevas investigaciones demuestran que la tecnología se ha convertido en un importante punto de conflicto entre padres e hijos.

Un estudio realizado por Aura y Talker Research de 2.000 padres con hijos entre 8 y 17 años reveló que nueve de cada diez discuten con sus hijos sobre el uso de la tecnología, y la mitad de los desacuerdos ocurren una vez a la semana.

Desde la perspectiva de los niños, el 87 % admite haber discutido con sus padres por los dispositivos, aunque el 61 % afirma que las discusiones suelen resolverse en cuestión de minutos.

El tiempo frente a la pantalla es el desencadenante más común: el 46 % de las discusiones se deben a que los niños pasan demasiado tiempo con los dispositivos y el 4 % se centran en el teléfono a la hora de dormir.

Los videojuegos y el uso de dispositivos durante las comidas o el tiempo en familia alimentan el 28 % de las disputas. Más allá de las discusiones, el 56 % de los padres creen que sus hijos pasan demasiado tiempo en línea fuera del horario escolar y el 46 % considera que la tecnología ha tenido un impacto negativo en sus emociones.

El estudio también reveló que el 86 % de los padres creen que los niños de hoy crecen más rápido que las generaciones anteriores, en gran parte debido a su exposición digital.

El 58 % de los padres afirman estar muy al tanto de lo que hacen sus hijos en línea y el 97 % ya ha hablado con ellos sobre seguridad en línea.

La confianza también es alta, ya que el 87 % de los padres se sienten lo suficientemente familiarizados con la tecnología como para hablar sobre los riesgos en línea y gestionar la huella digital de sus hijos.

Para el 95 %, esto comienza con reglas claras en casa, como exigir aprobación para todas las compras digitales (64 %), establecer límites de tiempo en los dispositivos (50 %), prohibir el uso de pantallas hasta que se terminen las tareas y los quehaceres domésticos (49 %) y conocer todas las contraseñas (47 %).

Otras restricciones incluyen retrasar el uso de las redes sociales hasta cierta edad (43 %), mantener los dispositivos fuera de los grupos familiares (39 %) y apagar el wifi en momentos específicos (19 %).

Cuando se rompen las reglas, las consecuencias son comunes. El 66 % de los padres retiran los dispositivos, el 42 % reduce el tiempo frente a la pantalla y el 34 % verifica si hay algún problema más grave.

La mayoría de los niños está de acuerdo con que el enfoque es justo: el 71 % afirma que sus padres gestionan la seguridad en línea adecuadamente, aunque el 25 % considera que las reglas son demasiado estrictas y el 4 % dice que son demasiado permisivas.

Aun así, al menos el 38 % afirma que las discusiones sobre tecnología provocan que les retiren sus dispositivos al menos una vez al mes, lo que deja a muchos frustrados (56 %) y molestos (50 %) en el proceso.

“Los niños se están familiarizando con el mundo digital a una edad temprana y puede ser un momento confuso para los padres mientras lidian con estos desafíos con su familia”, dijo el Dr. Scott Kollins, director médico de Aura.

“En cuanto a hábitos seguros en línea, los padres deben ser proactivos. Se debe hablar sobre seguridad en línea lo antes posible, una vez que los niños empiezan a usar la tecnología activamente, y las conversaciones deben ser informales, abiertas y sin prejuicios. Es importante que los niños sepan que siempre tienen la puerta abierta para expresar sus preocupaciones sobre lo que sucede en línea y en la vida real”.