¿Cenar más temprano te ayuda a dormir mejor? Expertos explican

Según los expertos, a quien madruga, Dios le ayuda, ya que cenar temprano favorece un mejor descanso.

A medida que las “cenas tempranas” se convierten en tendencia en TikTok —por razones de salud y también para evitar las multitudes en los restaurantes—, nutricionistas y expertos en sueño han opinado sobre los beneficios de comer horas antes de acostarse, incluyendo una mejor calidad del descanso.

Los médicos afirman que comer demasiado cerca de la hora de acostarse puede causar acidez estomacal o indigestión, y que, en cambio, el último bocado debería producirse entre cuatro y cinco horas antes para tener las mejores posibilidades de optimizar el ritmo circadiano y lograr un sueño profundo.

“Acostarse inmediatamente después de comer, sobre todo si la comida fue abundante o rica en grasas o especias, aumenta las probabilidades de que el cuerpo siga procesando los alimentos que se acaban de ingerir”, declaró a The Independent el doctor Farhan Abdullah, médico internista certificado y director médico de la clínica Magnolia Functional Wellness, en Texas, EE. UU. Continuó: “Por lo tanto, el estómago podría seguir produciendo un exceso de ácido, provocando hinchazón y molestias, o bien, acumulación de gases que ejercen presión sobre la parte inferior del esófago”.

“Si dejas pasar un tiempo antes de irte a dormir, tu sistema digestivo se calmará y tu cuerpo podrá relajarse hasta un estado en el que podrás conciliar el sueño rápidamente y permanecer dormido hasta la mañana”, dijo.

Los estudios demuestran que cenar más temprano puede mejorar la calidad del sueño ( Getty/iStock )

“Este es un caso excepcional en el que una tendencia de TikTok coincide con la biología humana básica”, declaró Alex Dimitriu, especialista en medicina del sueño, al sitio web Healthline. Agregó: “Comer más temprano mejora el sueño al reducir la digestión durante la noche y minimizar el reflujo ácido, dos factores que pueden interrumpir un buen descanso nocturno”.

Por su parte, la dietista registrada Julia Zumpano declaró al portal de la Clínica Cleveland: “Cenar temprano te da tiempo suficiente para digerir los alimentos y permite que tus niveles de azúcar en sangre suban y bajen adecuadamente después de la cena. Así, no te irás a la cama con el estómago lleno ni con un pico de azúcar en sangre. De hecho, las personas que cenan temprano suelen dormir mejor”.

Zumpano añadió que, si no queda más remedio que cenar tarde, mantenerse activo después de comer podría ser beneficioso.

“Si cenas y te vas directamente a la cama, eso ralentizará el proceso digestivo. Si das un paseo corto de 10 a 20 minutos o haces alguna actividad física como limpiar la cocina, aspirar o trapear, o cualquier movimiento moderado, te ayudará con la digestión”, explicó.

Además de cenar más temprano, otros cambios en la dieta que pueden mejorar la capacidad de conciliar el sueño incluyen eliminar la cafeína y los alimentos azucarados por la noche.

Traducción de Sara Pignatiello