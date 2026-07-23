¿Tus hábitos de sueño podrían estar alejando a tu pareja?

Más de una quinta parte de los estadounidenses han roto con su pareja debido a sus hábitos de sueño, según una nueva encuesta.

La encuesta realizada por Avocado Green Mattress y Talker Research a 2.000 adultos reveló que el 17 % terminó una relación basándose únicamente en las interrupciones nocturnas de su expareja.

Para quienes decidieron tomar caminos separados por esta razón, la transparencia fue clave. El 54 % fue completamente honesto al admitir que el cansancio acumulado fue la causa principal.

Los ronquidos resultaron ser el enemigo número uno para el 62 % de las parejas encuestadas, y esto afecta más a las mujeres (49 %) que a los hombres (39 %).

Pero los ruidos no son lo único que destruye la armonía en el dormitorio. El 30 % de los encuestados señaló que moverse en exceso y dar vueltas en la cama les resulta insoportable, mientras que el 27 % terminó su relación porque su pareja le robaba las cobijas.

Otros hábitos diarios también terminaron por agotar la paciencia.

Ver televisión en la cama molestó al 24 % de los participantes, e incluso hubo quienes citaron maratones nocturnos de programas como motivo de separación.

Por último, levantarse para ir al baño a mitad de la noche y comer en la cama empataron con un 18 %.

Al final, los encuestados dijeron que cuando la falta de descanso se vuelve constante, la empatía y la convivencia se deterioran rápidamente.

“Puede resultar difícil dormir junto a alguien que ronca o que no para de dar vueltas en la cama”, dijo Laura Scott, directora de marketing de Avocado Green Mattress. “Aunque usar audífonos podría aislar el ruido, una solución más cómoda sería revisar el colchón y la estructura de la cama para asegurarse de que tanto tú como tu pareja cuenten con el soporte adecuado durante la noche. Esto puede ayudar a reducir esos hábitos que interrumpen el sueño y garantizar que ambos descansen mejor”.