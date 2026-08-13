Este verano hemos presenciado una sucesión incesante de olas de calor, con muy poco respiro entre ellas. Dado que las temperaturas se mantienen persistentemente altas, la tentación de encender el aire acondicionado es irresistible.

Sin embargo, si bien el aire acondicionado ofrece una forma eficaz de escapar del calor, también puede traer algunos efectos secundarios inesperados.

Los médicos de cabecera han revelado cinco maneras sorprendentes en que el aire acondicionado puede afectar a tu cuerpo, y comparten sus mejores consejos para reducir estos molestos efectos potenciales.

Piel

La exposición prolongada a ambientes con aire acondicionado puede tener un efecto de resequedad notable en la piel.

“El aire acondicionado tiende a eliminar la humedad del aire, lo que nos hace sentir más frescos, pero puede aumentar la pérdida de agua de la piel”, explica el doctor Opel Baker, médico de cabecera en en Brighton & Hove, Reino Unido.

“Esto puede provocar sequedad en la piel, tirantez, descamación e incluso una mayor sensibilidad, eccema o labios agrietados”, continuó.

“Mientras tanto, si ya tienes tendencia a tener la piel seca o sensible, es posible que el aire acondicionado empeore aún más la situación”, agregó.

open image in gallery El aire acondicionado puede resecarte los ojos ( Alamy/PA )

Ojos

“Del mismo modo, el aire acondicionado puede resecar los ojos y provocar ardor o escozor. En raras ocasiones, puede producirse visión borrosa, pero es muy poco frecuente”, afirma Baker.

Añade que quienes usan lentes de contacto podrían experimentar más molestias que los demás.

“Si parpadeas un poco más de lo normal, eso puede ayudar a calmar las cosas”, recomienda Baker.

Nariz y garganta

“La nariz y la garganta están diseñadas para mantenerse húmedas, así que si se resecan pueden irritarse. Esto puede provocar dolor de garganta, congestión nasal o ronquera”, explica Baker.

Por su parte, la doctora Lucy Hooper, médica de cabecera en Londres y cofundadora de Coyne Medical, coincide y añade: “Cuando la nariz y la garganta se resecan, eso significa que tenemos menos capacidad para eliminar la mucosidad, lo cual es una función importante de nuestro sistema inmunitario”.

Algunas personas podrían experimentar hemorragias nasales.

“El aire acondicionado puede resecar las membranas mucosas del interior de la nariz, lo que las hace más propensas a agrietarse. Por lo tanto, si te suenas la nariz con demasiada fuerza o te la hurgas, puede provocarte una hemorragia nasal”, dice Baker.

open image in gallery Los aparatos de aire acondicionado que no se mantienen adecuadamente pueden aumentar la circulación de polvo, polen y moho, lo que puede irritar los pulmones ( Alamy/PA )

Pulmones

“Si los aparatos de aire acondicionado no reciben el mantenimiento adecuado, puede aumentar la circulación de polvo, polen y moho, lo que puede irritar los pulmones y desencadenar afecciones pulmonares como el asma”, prosigue Baker.

Hooper agrega: “Estos entornos también pueden aumentar las probabilidades de contraer infecciones de las vías respiratorias, y si ya se padece una afección pulmonar subyacente, contraer una infección adicional puede resultar problemático”.

Dolores

“Si has estado en una habitación de hotel con aire acondicionado durante un tiempo prolongado, es posible que hayas experimentado dolores de cabeza o dolores corporales. Esto se debe a que tu piel se ha resecado y probablemente te has deshidratado, y el flujo de aire frío puede haber provocado cierta tensión muscular”, detalla Baker.

“La deshidratación suele ser la principal causa de este tipo de síntomas, pero el aire acondicionado puede provocar efectos adicionales”, incorpora.

¿Qué puedo hacer para detener estos efectos irritantes?

Aquí tienes algunos consejos sobre cómo combatir estos efectos irritantes:

Mantente hidratado

“Asegúrate de beber mucha agua y mantenerte hidratado durante todo el día”, aconseja Baker.

open image in gallery Busca productos con componentes humectantes, como la glicerina o el ácido hialurónico ( Alamy/PA )

Hidrata tu piel

“Si sabes que vas a estar en un ambiente con aire acondicionado durante un período prolongado, asegúrate de mantenerte bien hidratado”, recomienda Baker, y acota: “Eso ayudará a crear una barrera que impida la pérdida de humedad”.

Busca productos que contengan elementos humectantes, como glicerina o ácido hialurónico.

“Recomiendo usar algo que contenga una buena cantidad de lo que llamamos humectantes. Recubren muy bien la piel y la mantienen muy hidratada”, indica Hooper.

Compra plantas de interior

Regálate una nueva planta de interior.

Hooper afirma: “Tener muchas plantas puede ayudar a devolver la humedad al ambiente”.

open image in gallery Las plantas de interior pueden ayudar a devolverle la humedad al aire ( Alamy/PA )

Protege tus labios

“Utiliza un bálsamo labial nutritivo para proteger tus labios”, sugiere Baker.

Compra gotas para los ojos

“Quienes usan lentes de contacto podrían optar por usarlos durante menos tiempo de lo habitual o utilizar gotas para los ojos”, propone Hooper.

open image in gallery Las personas que llevan lentes de contacto pueden sentir más molestias que el resto ( Alamy/PA )

Mueve la rejilla de ventilación del aire acondicionado de tu automóvil

“Si estás en el auto, intenta colocar las rejillas de ventilación del aire acondicionado lejos de tu cara o de tus ojos”, recomienda Baker.

Mantén limpio tu aparato de aire acondicionado

“Puede que en un hotel o una oficina no puedas controlarlo, pero si tienes aire acondicionado en casa, asegúrate de que reciba un buen mantenimiento”, aconseja Baker, y añade: “Asegúrate de que tenga filtros nuevos y limpios”.

Consigue un humidificador

“Podrías considerar usar un humidificador en casa, lo que puede ayudar a mantener la humedad en el aire”, sugiere Baker.

open image in gallery Las plantas de interior pueden ayudar a mantener parte de la humedad del aire ( Alamy/PA )

Adapta los horarios en los que utilizas el aire acondicionado

“Piensa en cuánto necesitas realmente usar el aire acondicionado”, sugiere Hooper, y prosigue: “Obviamente tiene muchos beneficios para refrescarnos, pero puede que no lo necesites a primera hora de la mañana cuando estás en casa o en la oficina”.

“Quizás sea mejor esperar a que suba un poco la temperatura por la tarde antes de encenderlo”, propone.

Traducción de Sara Pignatiello