Brote de ébola se extiende a otra provincia del Congo

El brote de ébola en la República Democrática del Congo se ha extendido a una sexta provincia que hasta ahora no se había visto afectada, informaron el jueves autoridades sanitarias africanas.

El director general de los centros de salud de África, Jean Kaseya, indicó que se registró una muerte por ébola en la provincia de Bas-Uele.

La Organización Mundial de la Salud indicó el miércoles que el brote en el este de Congo, considerado hasta ahora el de crecimiento más rápido, va camino de superar al más mortífero de la historia, que estalló hace más de una década y causó más de 11.000 muertes. No hay vacunas ni tratamientos aprobados para el raro virus Bundibugyo responsable del brote actual.

Ha provocado más de 2.100 fallecimientos de entre más de 4.500 casos, según las cifras gubernamentales más recientes. Esta cifra de muertes se ha alcanzado casi tres veces más rápido que en el brote de ébola de 2014-16 en África occidental — el peor de la historia.

El brote se está desarrollando en algunas de las condiciones más difíciles imaginables, con huelgas de algunos trabajadores sanitarios no remunerados, amenazas de grupos rebeldes, enojo de comunidades traumatizadas y desinformación que afirma que el ébola no es real.

Hasta el jueves, seis de las 26 provincias de Congo se han visto afectadas.

Mientras tanto, trabajadores sanitarios del Centro de Tratamiento de Nizi, en la provincia de Ituri, una de las más afectadas de la zona, se declararon en huelga el jueves diciendo que no les han pagado durante tres meses.

El verdadero alcance del brote sigue siendo desconocido. Fue declarado el 15 de mayo, pero la OMS ahora dice que la secuenciación mostró que comenzó meses antes, en febrero.

Las autoridades sanitarias han dicho que entre el 60% y el 70% de los nuevos casos se registran fuera de los contactos que están siendo monitoreados, y que la enfermedad se está propagando a un ritmo “alarmante”.

“Estamos persiguiendo al virus; el virus está por delante de nosotros”, declaró esta semana el director regional de la OMS para África, el doctor Mohamed Yakub Janabi.

El ébola es raro pero altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen, y de superficies y materiales contaminados como ropa de cama y prendas de vestir. La enfermedad que causa es grave y a menudo mortal.

Los ensayos clínicos de dos posibles tratamientos para este tipo de ébola comenzaron el mes pasado en Ituri, la más afectada de las cinco provincias de Congo donde se han reportado casos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.