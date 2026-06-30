¿Qué es una cúpula de calor y por qué este fenómeno puede durar varios días?

El fin de semana del 4 de julio estará marcado por una peligrosa ola de calor en gran parte de Estados Unidos. Los meteorólogos advirtieron que las temperaturas superarán los 38 °C en muchas zonas, acompañadas de una humedad sofocante.

Alrededor de 250 millones de personas enfrentarán condiciones de calor potencialmente mortales, especialmente adultos mayores y niños, en amplias regiones del centro y el este del país hasta el 6 de julio.

Aunque las altas temperaturas son habituales durante el verano en Estados Unidos, una cúpula de calor es un fenómeno distinto, explicaron expertos de AccuWeather en un correo electrónico enviado a The Independent.

Según el meteorólogo jefe de la empresa, Jonathan Porter, la diferencia radica en que los sistemas de alta presión que atrapan el calor pueden permanecer sobre una misma región durante una semana o incluso más, mientras que una ola de calor suele durar solo unos días.

"Las cúpulas de calor pueden impedir la formación de nubes, lo que permite una intensa radiación solar y eleva las temperaturas hasta niveles que incluso pueden romper récords", afirmó Porter.

open image in gallery Trevoh Chalobah, futbolista inglés, se refresca durante un entrenamiento del Mundial el lunes en Kansas City, Kansas. Gran parte del sur, el centro y el este de Estados Unidos permanece bajo la amenaza de una peligrosa cúpula de calor que afectará a la región durante la próxima semana ( The FA via Getty Images )

Estos fenómenos se volvieron más intensos y frecuentes durante la última década debido al cambio climático provocado por la actividad humana. Según los investigadores, ese calentamiento hizo que las condiciones necesarias para la formación de cúpulas de calor fueran hasta 150 veces más probables.

"Cada vez hay más investigaciones que indican que, en una atmósfera más cálida, los patrones de bloqueo asociados con las cúpulas de calor tienden a persistir durante más tiempo, lo que permite que estos episodios se prolonguen", explicó Jonathan Porter.

Las olas de calor más intensas pueden provocar un mayor número de muertes, poner bajo presión infraestructuras envejecidas y agravar las condiciones de sequía que favorecen la propagación de incendios forestales.

Según datos del gobierno de Estados Unidos, el calor ya es la principal causa de muerte relacionada con fenómenos meteorológicos en el país y provoca alrededor de 2.000 fallecimientos al año.

En Europa, una intensa ola de calor dejó más de 1.300 muertes este mes, de las cuales unas 1.000 se registraron en Francia.

Los efectos tampoco se limitan a las personas. En 2021, una ola de calor marina provocó la muerte de más de mil millones de organismos marinos a lo largo de la costa del Pacífico de Canadá, según documentaron biólogos.

open image in gallery Pronóstico de calor en Estados Unidos para el viernes 3 de julio, con las zonas más afectadas en color morado y las menos afectadas en amarillo ( NWS )

Las cúpulas de calor también crean condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Al resecar la vegetación que sirve de combustible y agravar la sequía, aumentan el riesgo de que se produzcan incendios de gran magnitud. Además, ejercen una mayor presión sobre las reservas de agua disponibles.

La persistencia de estos episodios de calor extremo también pone a prueba la red eléctrica, lo que puede provocar cortes de energía y dificultar que la población pueda aliviar las altas temperaturas mediante ventiladores o sistemas de aire acondicionado.

Los expertos prevén que las olas de calor se vuelvan cada vez más intensas a medida que el planeta siga calentándose por la quema de combustibles fósiles. Este año, además, señalan que un episodio de El Niño de gran intensidad está contribuyendo a reforzar las peligrosas olas de calor en Estados Unidos y otras partes del mundo.

"¡Las cúpulas de calor potenciadas están apareciendo por todo el planeta!", escribió en redes sociales Jeff Berardelli, meteorólogo jefe y especialista en clima de WFLA-TV.

"¿La razón? Es la combinación de un episodio de El Niño en desarrollo y un planeta mucho más cálido, que altera los ciclos naturales al añadir más calor al sistema y modificar los patrones atmosféricos que influyen en la corriente en chorro", explicó.

Traducción de Leticia Zampedri