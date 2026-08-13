¿Cuáles son las señales de advertencia de que tus ojos están dañados por mirar fijamente el eclipse?

La cantidad de personas que buscaron “ojos doloridos” en Google aumentó en un preocupante 650 % tras el eclipse del miércoles por la noche, en comparación con la misma hora del martes.

El miércoles por la noche, más del 90 % del Sol quedó oculto por la Luna, la mayor proporción de veces que estuvo bloqueada en los cielos del Reino Unido desde 1999.

Según John Lewis, la gente acudía en masa a los lugares de observación equipados con gafas especiales y visores caseros fabricados con cajas de cereales y coladores, lo que provocó un aumento del 40 % en las ventas de este artículo de cocina en comparación con el año pasado.

Sin embargo, los expertos advirtieron a los aficionados a la astronomía que solo observaran el evento astral con gafas especiales para eclipses solares ISO 12312-2, ya que mirar directamente a los rayos del sol, incluso con gafas de sol, puede causar daño en la retina. Un punto ciego central o una visión borrosa podría ser una señal de advertencia de daño permanente.

open image in gallery La gente se reúne para contemplar el eclipse solar parcial en Greenwich Park ( Getty )

Aquí te explicamos cómo saber si mirar fijamente el eclipse te dañó la vista.

¿Por qué es peligroso mirar el sol?

Mirar directamente a la luz del sol puede dañar la capa fotosensible de la parte posterior del ojo que nos permite ver.

“Cuando uno mira directamente al sol, la luz brillante y la radiación ultravioleta pueden dañar las células de la retina”, afirmó Alex Ionides, cirujano oftalmólogo consultor del Moorfields Eye Hospital.

Pero esto puede ocurrir incluso después de echar un vistazo rápido.

Tras el eclipse solar total de 1999, el Real Colegio de Oftalmólogos informó de unos 70 casos de personas que experimentaron problemas de visión después de observar el eclipse.

Alrededor del 40 % lo había mirado durante menos de un minuto.

El Dr. Emil Kurniawan, oftalmólogo consultor de OCL Vision, afirmó: “Mirar directamente al sol, aunque sea solo durante unos segundos, puede quemar la retina en la parte posterior del ojo, incluso si solo se ve una pequeña porción del sol durante un eclipse parcial”.

Y agregó: “Esta afección, conocida como retinopatía solar, es indolora, por lo que resulta muy peligrosa: la gente no se da cuenta del daño que se causó hasta horas o incluso días después”.

open image in gallery El eclipse solar parcial es el que mayor cobertura presenta de todos los eclipses observados desde el Reino Unido desde 1999, ya que la Luna cubrirá entre el 90 % y el 96 % del Sol ( Getty )

¿Cuáles son los síntomas de la retinopatía solar?

Notar un nuevo punto ciego, visión borrosa o distorsión de los detalles finos es una señal de alerta que indica la necesidad de buscar atención médica.

“Los síntomas pueden incluir visión borrosa, visión distorsionada, disminución de la percepción del color, dificultad para leer o una mancha oscura en el centro del campo visual”, explicó el Dr. Ionides.

Si bien en algunos casos los efectos mejoran con el tiempo, en otros puede producirse una pérdida permanente de la visión, añadió.

Si alguien miró al sol y posteriormente desarrolla alguno de los siguientes síntomas, debe buscar atención médica urgente:

Dolor de ojos.

Enrojecimiento.

Sensación de aspereza o irritación.

Visión borrosa.

Visión distorsionada.

Nuevas manchas oscuras en tu visión.

Cambios repentinos en la vista.

open image in gallery En la imagen se aprecia un eclipse solar casi total, en el que la Luna tapa más del 90 % del Sol en toda Gran Bretaña, con el Big Ben al fondo ( AFP/Getty )

¿Por qué un eclipse es más dañino que la luz del sol?

Si bien el eclipse en sí no es inherentemente más peligroso que la luz solar normal, el Sr. Kurniawan advierte que el riesgo proviene de la forma en que las personas modifican su comportamiento durante el evento.

“En un día normal, los ojos se protegen automáticamente. El reflejo es entrecerrar los ojos, parpadear o apartar la mirada antes de que se produzca algún daño”, explicó.

“Durante un eclipse parcial, la Luna bloquea suficiente luz visible del Sol como para que este se vuelva tenue y resulte cómodo mirarlo directamente, aunque la dañina radiación ultravioleta e infrarroja siga llegando a la retina casi con toda su intensidad”.

Y terminó diciendo: “Como la retina no tiene receptores del dolor, no hay señales de advertencia. Una persona puede mirar fijamente un sol parcialmente eclipsado durante mucho más tiempo del que lo haría en un día despejado, sin darse cuenta de que la luz concentrada está quemando el tejido de la parte posterior del ojo. Eso es lo que lo hace tan peligroso”.

Traducción de Olivia Gorsin