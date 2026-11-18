Científicos chinos han inventado un nuevo tipo de peine que estimula el rápido crecimiento del cabello y puede ayudar a revertir la calvicie.

Los investigadores afirman que el peine electrónico, denominado “Detangle”, es mucho más eficaz para estimular el crecimiento del cabello que los tratamientos convencionales contra la caída del cabello, aunque su diseño aún se encuentra en fase experimental.

Hasta el momento, la tecnología solo se ha probado en ratones, aunque el equipo de la Universidad de Beihang en Pekín, China, afirma que los resultados sugieren que funcionaría para tratar la alopecia androgenética, también conocida como calvicie de patrón masculino, en humanos.

open image in gallery El peine eléctrico Detangle utiliza los impulsos eléctricos que emiten sus púas para estimular los folículos pilosos ( Nature Communications )

El peine electrónico fue descrito en detalle en un estudio publicado este mes en la prestigiosa revista científica Nature Communications.

El estudio, titulado ‘Combing-triggered electrostimulation synchronizing deep delivery for rapid hair regrowth in androgenetic alopecia’ (Electroestimulación activada por el peinado mejora la administración profunda para un rápido crecimiento del cabello en la alopecia androgénica), reveló cómo el sistema Detangled fue capaz de superar al minoxidil, el ingrediente activo del popular tratamiento para la caída del cabello Rogaine.

El peine Detangled cuenta con dientes electrónicos que incorporan “electrodos diferenciados por altura y moléculas integradas para la administración de fármacos” para generar un campo eléctrico en las regiones del folículo piloso.

“El sistema aumenta significativamente la eficacia de la restauración capilar en un modelo de ratón con alopecia androgénica, mejorando los resultados de aproximadamente un 70 % a casi un 100 % en un mes en comparación con el tratamiento tópico convencional con minoxidil”, escribieron los investigadores en el estudio.

open image in gallery La calvicie de patrón masculino afecta hasta al 80 % de los hombres a lo largo de su vida ( Getty/iStock )

La calvicie de patrón masculino es extremadamente común y afecta hasta al 80 % de los hombres a lo largo de su vida.

Esta afección también puede tener repercusiones psicológicas y en la calidad de vida, pero a pesar de su prevalencia, las opciones de tratamiento siguen siendo relativamente limitadas.

El minoxidil puede ser eficaz para frenar la caída del cabello y estimular su crecimiento, aunque los resultados varían de una persona a otra. Además, puede tardar hasta un año en notarse algún resultado y debe continuarse indefinidamente para mantener los beneficios.

El medicamento puede provocar irritación del cuero cabelludo, y algunos usuarios también han informado de un aumento de los dolores de cabeza durante el tratamiento.

Otro fármaco popular es la finasterida, que ha demostrado ser eficaz en las primeras etapas de la calvicie. Sin embargo, entre los posibles efectos secundarios se incluyen la disfunción eréctil y la depresión.

Más recientemente, el trasplante capilar se ha vuelto cada vez más popular. Este procedimiento consiste en extraer folículos de zonas del cuero cabelludo resistentes a la caída del cabello, como la nuca y los laterales, y trasplantarlos a las zonas con calvicie. Si bien es efectivo, este tratamiento puede ser invasivo, doloroso y costoso.

No existen pruebas de que el peine Detangle funcione en humanos, aunque los resultados en ratones pueden servir como referencia para la eficacia de los tratamientos en humanos.

Se requerirán más experimentos antes de que se puedan realizar ensayos clínicos en humanos, cuyo objetivo será determinar si es seguro y eficaz.

Traducción de Sara Pignatiello