Estados Unidos ha perdido su estatus de país libre de sarampión, manifestaron funcionarios internacionales de salud el martes, mientras el virus altamente contagioso —antes relegado a los libros de medicina— se ha propagado, en gran medida entre personas no vacunadas, al ritmo más alto en más de 30 años.

México también perdió su estatus libre de sarampión, tras un resurgimiento del virus que incluyó un brote masivo en el estado de Chihuahua. Bolivia también perdió su estatus.

La declaración de la Organización Panamericana de la Salud tiene pocas implicaciones prácticas y es en gran medida simbólica, pero marca un giro brusco en una enfermedad que se había controlado en gran medida gracias a décadas de avances científicos. También puede verse como el inicio de una era en la que enfermedades del pasado se convierten en problemas mortales para el mundo moderno.

El sarampión se ha propagado por el Continente Americano desde 2024. Los brotes en Norteamérica comenzaron en comunidades menonitas muy aisladas y desde entonces se han extendido a zonas con bajas tasas de vacunación. Canadá perdió el año pasado su designación de país libre de sarampión, la primera vez desde 1998.

Los funcionarios internacionales de salud consideran que el sarampión se elimina cuando el virus no se propaga localmente entre los residentes. La designación depende de si una sola cadena de transmisión de sarampión se ha extendido sin interrupción durante al menos 12 meses.

El anuncio del martes señala un deterioro de la prevención en salud pública.

Las tasas de vacunación contra varias enfermedades han estado cayendo, en Estados Unidos y a nivel mundial. Se preveía que el sarampión fuera una de las primeras enfermedades más conocidas por la medicina en reaparecer cuando las tasas de vacunación disminuyeron.

Eso significa que es probable que otras le sigan, señalaron algunos expertos.

“Puede ser el canario en la mina de carbón para otras cosas”, alertó la doctora Susan Kansagra, directora médica de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales de Estados Unidos.

Las tasas de vacunación bajan y los casos suben

Las vacunas contra el sarampión frenaron la propagación del virus en Estados Unidos durante 30 años.

Los expertos dicen que se necesita una tasa de vacunación comunitaria del 95% para prevenir brotes. Pero, a medida que menos padres vacunan a sus hijos y los funcionarios federales siembran dudas y confusión sobre la importancia de vacunarse, el virus ha encontrado puntos de apoyo en comunidades de todo Estados Unidos. Todos los estados salvo tres han reportado un caso confirmado de sarampión este año.

_______

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.