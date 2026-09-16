Científicos podrían haber descubierto una causa clave del Alzheimer

Un pequeño cambio en una molécula del cerebro podría ayudar a explicar cómo la enfermedad de Alzheimer pasa de provocar alteraciones en las conexiones entre las neuronas a convertirse en una enfermedad que afecta la memoria, según un nuevo estudio.

Investigaciones anteriores identificaron los cúmulos anormales de proteínas, conocidos como placas amiloides y ovillos de tau, como dos de los principales factores asociados al desarrollo del Alzheimer.

Estos cúmulos son un signo característico de un deterioro más generalizado, en el que las células nerviosas se vuelven hiperactivas, pierden conexiones y las células que les brindan soporte reaccionan ante esos cambios. Sin embargo, la relación entre estos procesos y el deterioro cognitivo sigue siendo uno de los grandes interrogantes de la enfermedad.

El nuevo estudio, realizado por el Instituto de Ciencias Básicas de Corea del Sur, señala que una proteína receptora llamada ERBB4 podría ser el eslabón que faltaba para comprender esa relación.

La activación anormal de esta molécula en unas células nerviosas conocidas como neuronas excitatorias podría desencadenar varios de los problemas asociados al Alzheimer. Los investigadores descubrieron que, durante las primeras etapas de la enfermedad, aparece un grupo particular de neuronas excitatorias que presentan el receptor ERBB4, que permite que las células nerviosas respondan a señales externas.

open image in gallery Una persona mayor que padece Alzheimer ( AFP via Getty Images )

Para el estudio, los científicos analizaron primero dos tipos de células cerebrales, los astrocitos y la microglía, que brindan soporte a las neuronas y ayudan a eliminar conexiones innecesarias. Desde hace tiempo se sospecha que estas funciones normales de limpieza se alteran con la enfermedad de Alzheimer.

En ratones con características similares a las del Alzheimer, los astrocitos y la microglía eliminaban cada vez más conexiones sanas entre neuronas excitatorias. Los investigadores también descubrieron que las células no neuronales del cerebro, conocidas como células gliales, alteraban el equilibrio entre las señales que estimulan la actividad neuronal y las que la inhiben.

Este tipo de desequilibrio puede aparecer antes de que los principales síntomas cognitivos del Alzheimer se hagan evidentes.

open image in gallery Ilustración esquemática del mecanismo propuesto de la enfermedad ( Institute for Basic Science )

Para determinar qué provocaba esa alteración, los investigadores analizaron los genes activos en los núcleos de células individuales.

En un cerebro sano, el receptor ERBB4 se encuentra sobre todo en las neuronas que inhiben las señales y ayudan a controlar la actividad cerebral. Sin embargo, en los cerebros afectados por el Alzheimer, los investigadores encontraron ERBB4 en neuronas excitatorias, encargadas de estimular esa actividad.

Los hallazgos sugieren que el Alzheimer puede dañar las neuronas y hacer que algunas de ellas adopten un estado anormal.

Los investigadores descubrieron además que una intervención dirigida específicamente contra los receptores ERBB4 podría actuar sobre varias alteraciones asociadas al Alzheimer. Para comprobarlo, utilizaron una técnica de edición genética con la que eliminaron esos receptores de las neuronas excitatorias del hipocampo, una región del cerebro fundamental para la formación de recuerdos.

open image in gallery Una población diferenciada de neuronas excitatorias de respuesta temprana, cuya presencia aumentó de forma selectiva en el modelo de la enfermedad de Alzheimer ( Institute for Basic Science )

La intervención redujo la hiperactividad de las células nerviosas y corrigió varias anomalías. Los astrocitos y la microglía de los ratones mostraron una menor reactividad, disminuyó la acumulación de placas en el cerebro y los animales obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria y cognición espacial.

Los investigadores también observaron que, al activar el gen ERBB4 en un pequeño grupo de neuronas excitatorias de ratones que por lo demás estaban sanos, los animales desarrollaban una actividad cerebral excesiva y deterioro cognitivo.

Por último, analizaron tejido cerebral post mortem de casi 450 personas y encontraron niveles elevados de expresión de ERBB4 en las neuronas excitatorias afectadas por la enfermedad de Alzheimer.

“Estos hallazgos identifican la expresión anormal de ERBB4 en las neuronas excitatorias como un factor desencadenante temprano de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer y como un posible objetivo terapéutico para diversas enfermedades neurodegenerativas”, concluyeron los científicos.

Traducción de Leticia Zampedri