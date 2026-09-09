Una nueva investigación encontró una posible relación entre la exposición a una bacteria que causa una infección estomacal común y una proporción significativa de los casos de cáncer de intestino.

La bacteria Helicobacter pylori, conocida como H. pylori, infecta el estómago y es muy común en la población.

La infección suele pasar desapercibida, aunque en algunas personas puede provocar úlceras o inflamación del revestimiento del estómago. La bacteria suele adquirirse durante la infancia y puede transmitirse mediante el contacto con saliva, vómito o materia fecal.

Si bien H. pylori ya es una causa reconocida de cáncer de estómago, los investigadores señalaron que su posible relación con el cáncer de intestino sigue siendo “muy controvertida”.

Según datos de la organización benéfica Guts UK, hasta dos de cada cinco personas en el Reino Unido tienen H. pylori en su sistema digestivo.

Para estudiar esta posible relación, un equipo internacional de expertos, codirigido por investigadores de la Universidad de Hong Kong y la Universidad de California en San Diego, analizó los resultados de amplias revisiones de estudios previos sobre la exposición a microorganismos y el cáncer de intestino. Posteriormente, combinaron esos hallazgos con datos del Observatorio Mundial del Cáncer.

La bacteria Helicobacter pylori, también conocida como H. pylori, puede causar una infección estomacal común ( Getty/iStock )

El análisis encontró que la exposición a H. pylori estaba asociada con un riesgo 59 % mayor de desarrollar cáncer de intestino en comparación con las personas no expuestas a la bacteria.

A partir de datos de 43 estudios, que en conjunto incluyeron a más de 48 millones de personas, los investigadores estimaron que alrededor del 22 % de los casos de cáncer de intestino en el mundo podrían estar relacionados con la exposición a H. pylori.

Solo cuatro de los estudios analizados examinaron la relación entre la erradicación de H. pylori mediante antibióticos y el riesgo posterior de cáncer. Los resultados sugirieron que eliminar la infección podría reducir el riesgo de cáncer de intestino, aunque ese posible beneficio solo se observó después de 10 años.

Los investigadores también analizaron cómo variaba la proporción de casos potencialmente relacionados con la infección según el año de nacimiento. Para ello, dividieron a los participantes en tres grupos: nacidos antes de 1947, entre 1948 y 1962, y entre 1963 y 1977.

La exposición a H. pylori se relacionó con el 9,5 % de los casos de cáncer de intestino en el grupo de mayor edad, con el 10,2 % entre los nacidos de 1948 a 1962 y con el 15 % entre quienes nacieron de 1963 a 1977.

“Bajo la hipótesis de una relación causal, la exposición a H. pylori podría estar relacionada con aproximadamente el 22 % de los casos de cáncer colorrectal en todo el mundo”, escribieron los autores en la revista eGastroenterology.

“Estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de estrategias de prevención primaria del cáncer colorrectal, especialmente en regiones donde H. pylori es frecuente y los recursos son limitados. Sin embargo, se necesitan estudios prospectivos de alta calidad y con seguimiento a largo plazo para determinar si la erradicación de H. pylori reduce de manera causal el riesgo de cáncer colorrectal”.

Traducción de Leticia Zampedri