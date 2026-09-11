Brote de ébola en el este del Congo se extiende a una séptima provincia, las dicen autoridades

El brote de ébola activo en el este de República Democrática del Congo se ha extendido ya a siete provincias del país, informaron las autoridades locales. Es el episodio de la enfermedad de más rápida propagación jamás registrado. Y no muestra señales de desaceleración.

El gobernador de la provincia noroccidental de Sud-Ubangi, Jean-Rene Galekwa Vundawe, señaló en un comunicado el jueves que pruebas de laboratorio del Instituto Nacional de Investigación detectaron en una muestra el virus Bundibugyo, el tipo raro de ébola causante del brote actual.

El comunicado, emitido el jueves y difundido por la prensa local el viernes, no indicó de dónde procedía la muestra ni divulgó más información sobre el origen de la infección.

Sud-Ubangi es la séptima provincia afectada por el brote en el este del Congo. Las últimas cifras del gobierno mostraban que, hasta el miércoles, había 6.942 casos y 3.349 fallecidos.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el brote sigue fuera de control y va camino de superar al registrado en África Occidental de 2014-2016, el más letal jamás registrado, que mató a más de 11.000 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

En las últimas semanas, los nuevos casos y las muertes han disminuido en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, pero han aumentado bruscamente en las vecinas Kivu del Norte y Haut-Uele.

El brote se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, los desplazamientos, una huelga de trabajadores sanitarios y los intensos movimientos de población. La situación es particularmente preocupante en las zonas a donde llegan los desplazados, donde los residentes ya viven en condiciones extremadamente precarias.

Sud-Ubangi, que comparte frontera con República Centroafricana, no limita con ninguna de las seis provincias del este del Congo donde se habían reportado casos confirmados de ébola: Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele, Tshopo y Bas-Uele.

El mes pasado, República Democrática del Congo comenzó a vacunar a trabajadores sanitarios y otros de primera línea con Ervebo, un fármaco que fue eficaz en brotes anteriores de ébola causados por un tipo diferente, más común, llamado Zaire.

Se están realizando ensayos clínicos para encontrar una vacuna autorizada para el virus Bundibugyo.

Los ensayos de vacunación comenzaron en las provincias orientales de Tshopo, Haut-Uele y Bas-Uele, dijo el jueves Placide Mbala Kingebeni, director de investigación, ensayos clínicos e innovación de los Centros para el Control de Enfermedades de África. Añadió que la vacunación en Ituri está previsto que comience la próxima semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.