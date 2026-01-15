Guy Fieri, de 57 años, habla sobre su estado de salud tras el accidente que lo obligó a usar silla de ruedas

Guy Fieri habló sobre su estado de salud, ocho semanas después de haber revelado que sufrió un accidente durante una grabación.

En noviembre, la estrella de Food Network, de 57 años, contó que se desgarró el músculo del cuádriceps al caer por unas escaleras mientras filmaba su programa Flavor Town Food Fight.

En una reciente entrevista con People, Fieri calificó la lesión como “lo peor” que le ha ocurrido en los últimos 20 años. También explicó que la recuperación le ha impedido mantener sus rutinas físicas habituales, como el senderismo y el entrenamiento de CrossFit.

“Estoy mejor”, aseguró Guy Fieri, aunque reconoció que “sin duda fue un período de fiestas complicado”.

Durante su recuperación, el presentador confesó haber desarrollado “una verdadera valoración por la capacidad de simplemente levantarse, caminar y hacer todo lo que antes uno daba por hecho”.

También admitió que la inactividad le afectó: “Soy muy fanático del CrossFit y del senderismo, así que ocho semanas sin caminar por senderos me volvieron un poco loco. Pero tengo ganas de volver y estoy tratando de ir con calma”.

Aunque está ansioso por retomar su rutina, Fieri explicó que sus médicos le han advertido que debe hacerlo con precaución.

Según Fieri, los médicos le recomendaron no apresurar su recuperación y evitar volver al estado previo a la lesión. El chef admitió que no quiere repetir esa etapa, a la que calificó como el momento más difícil que vivió en dos décadas.

“Para cuando llegue el Super Bowl, sin duda estaré de pie, listo, saludable y en marcha”.

Al recordar la lesión que sufrió en noviembre, Fieri explicó a Fox lo inusual que es desgarrarse el cuádriceps en dos partes. “Parecía que estaba haciendo un split, pero cuando mi pierna derecha se comprimió sobre sí misma, ese fue el punto de quiebre”, relató. Y agregó: “El médico me dijo que, en 20 años, nunca había visto un desgarro doble en la parte más grande y gruesa del cuádriceps”.

Fieri explicó que, tras la caída, sus músculos no “retrocedieron” como suele ocurrir en este tipo de lesiones, por lo que fue trasladado de urgencia a cirugía.

“Normalmente ese músculo se desgarra en el tendón o el tendón se desprende del hueso, pero en este caso fue justo en el centro de todo el cuádriceps, y se rompió”, detalló.

El reconocido chef saltó a la fama en 2006 tras ganar la segunda temporada de The Next Food Network Star, lo que le permitió lanzar ese mismo año su primer programa en la cadena: Guy’s Big Bite.

Actualmente, lidera dos de los programas más populares de Food Network: Diners, Drive-Ins and Dives, al aire desde 2007, y Guy's Grocery Games, emitido desde 2013.

Traducción de Leticia Zampedri