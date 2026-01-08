‘La influencer siniestra’: ¿quién es Ruby Franke, la youtuber condenada por abuso infantil?

El martes, Netflix estrenó un nuevo documental que examina el ascenso de Jodi Hildebrandt, la terapeuta radicada en Utah que fue encarcelada en 2023 junto a la desacreditada youtuber de crianza Ruby Franke, luego de declararse culpables de múltiples cargos por abuso infantil.

Franke había acaparado titulares por primera vez en 2015 debido a los controvertidos consejos de crianza que compartía en su canal de YouTube, 8 Passengers, en el que aparecía junto a su ahora exesposo, Kevin Franke, y sus seis hijos: Shari, Chad, Abby, Julie, Russell y Eve. El canal, que ya fue eliminado, llegó a ser muy popular y superó los dos millones de suscriptores. Sin embargo, a partir de 2020 comenzaron a crecer las especulaciones y la preocupación por las actividades de la familia.

En 2022, el canal de YouTube fue suspendido. Luego, la madre residente en Utah anunció su participación en un nuevo canal llamado ConneXions, que más tarde también fue eliminado, junto a Jodi Hildebrandt. Ambas generaron polémica por sus videos, entre ellos, uno en el que planteaban que las ideas tradicionales sobre el amor incondicional podían ser perjudiciales.

En agosto de 2023, Ruby Franke y Hildebrandt fueron detenidas. Esto sucedió después de que Russell, el hijo de Franke de 12 años en ese momento, escapara de la casa de Hildebrandt y pidiera ayuda a un vecino, quien alertó al 911. Al ser encontrado, el menor presentaba desnutrición y lesiones visibles, con cinta adhesiva en brazos y piernas.

Posteriormente, el niño relató a los investigadores que Hildebrandt le aplicó pimienta de cayena y miel en heridas causadas por haber sido atado con cuerdas.

En un comunicado, el Santa Clara-Ivins Public Safety Department informó que los agentes se dirigieron a una vivienda cercana. Allí, encontraron a otro menor en una condición similar.

Tras el arresto, la familia de Ruby Franke, incluida su hija, emitió varias declaraciones sobre el caso. Entre ellas, señalaron que están “muy aliviados” de que se esté haciendo justicia.

A continuación, todo lo que se sabe sobre el ascenso de Franke en YouTube, su arresto y su condena.

¿Quién es Ruby Franke?

Ruby Franke lanzó el canal de YouTube 8 Passengers en 2015, donde documentaba la vida de su familia en Springville, Utah. Un año después del inicio del canal, dijo a la cadena local KSL que el proyecto le permitía “bajar el ritmo y disfrutar de estar con los niños tal como son en este momento”.

Más adelante, Franke recibió fuertes críticas tras revelar en un video que uno de sus hijos, Chad, había dormido durante siete meses en un puf como castigo por haber hecho una broma a su hermano. Luego, en junio de 2020, espectadores preocupados contactaron a los servicios locales de protección infantil. Además, se creó una petición en Change.org para impulsar una investigación por parte de esos organismos.

En medio de la polémica, Franke declaró a Insider que la situación para dormir había sido una “elección” de Chad, luego de dejar de compartir habitación con su hermano menor. Con posterioridad, el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) señaló a través de un comunicado oficial que las acusaciones no estaban fundamentadas y que el expediente fue cerrado.

En agosto de 2022, volvió a quedar bajo escrutinio tras negarse a llevarle el almuerzo a su hija, que entonces tenía seis años, luego de que la niña olvidara su comida en casa. Ruby Franke explicó que no quería que nadie le diera comida, ya que buscaba que la menor experimentara lo “doloroso” que es pasar el día con hambre para que así se asegurara de preparar “siempre” su almuerzo.

Después de generar titulares por sus controvertidas decisiones de crianza, que acumularon millones de reproducciones en internet, comenzó a trabajar como coach de salud mental en ConneXions, una empresa dirigida por Jodi Hildebrandt.

Además, el canal conjunto de Franke y Hildebrandt también provocó indignación. En diciembre de 2022, compartieron un video, posteriormente eliminado, sobre “el concepto del amor”.

En ese contenido, la youtuber sostuvo que, si su hijo no la “ama” o no confía en ella tras recibir lo que describió como “el regalo de la verdad”, entonces está “rechazando el amor incondicional”. Asimismo, afirmó: “Si mi hijo solo me ama cuando le doy lo que quiere, entonces no me ama de verdad, ¿o sí?”.

¿Qué dijo su familia sobre su arresto?

Tras el arresto de su madre, Shari Franke, de 22 años, recurrió a Instagram para hacer varias declaraciones sobre la situación. En primer lugar, publicó una imagen de un patrullero y un agente de policía, acompañada de una sola palabra: “Por fin”.

Además, Shari difundió un documento en el que pidió a sus seguidores que compartieran información “cuestionable” o “preocupante” relacionada con ConneXions o con el canal 8 Passengers.

Por otra parte, las hermanas de Ruby Franke —Ellie Mecham, Julie Deru y Bonnie Hoellein— emitieron un comunicado conjunto, en el que afirmaron que habían permanecido “en silencio” sobre su hermana durante los últimos tres años “por el bien de sus hijos”. Asimismo, aseguraron que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para garantizar la seguridad de los menores.

Detalles perturbadores al descubierto

Ruby Franke admitió una serie de actos estremecedores en una declaración presentada ante el tribunal para respaldar sus confesiones de culpabilidad. Además, reconoció que abusó de dos de sus hijos desde mayo de 2023 hasta el momento de su arresto.

En el documento, afirmó que intentó convencer a los niños de que eran malvados y estaban poseídos. Asimismo, sostuvo que los “castigos” formaban parte de un proceso de arrepentimiento y describió los abusos como “actos de amor”.

La madre también reconoció que sus acciones incluyeron “tortura física” contra su hijo. Según la declaración, lo obligó a realizar tareas físicas prolongadas al aire libre durante el verano, sin calzado ni agua suficiente, lo que le provocó quemaduras solares repetidas y graves.

Además, admitió haberlo pateado mientras llevaba botas, sumergirle la cabeza bajo el agua y usar cuerdas para unir esposas colocadas en sus manos y pies. De ese modo, mientras el niño yacía boca abajo, lo forzaba a levantar brazos y piernas, lo que le causó lesiones.

El menor permaneció aislado y sin acceso a libros ni a dispositivos electrónicos.

La hija de Franke, que entonces tenía nueve años, también fue víctima de estos castigos. En la misma declaración, la madre reconoció que la niña fue obligada a trabajar al aire libre, correr descalza por caminos de tierra durante “largos períodos” y pasar tiempo sin comida ni agua.

Franke conoce su condena

Tras declararse culpable, Ruby Franke fue condenada a cuatro penas de entre uno y quince años de prisión. Sin embargo, debido a una ley estatal de Utah, cumplirá un máximo de 30 años

En febrero de 2024, Ruby Franke recibió cuatro condenas de entre uno y 15 años de prisión, una por cada uno de los cuatro cargos de abuso infantil a los que se declaró culpable en diciembre. Además, Jodi Hildebrandt recibió la misma sentencia.

Sin embargo, ambas cumplirán como máximo 30 años debido a una ley del estado de Utah que limita la duración total cuando las penas se imponen de forma consecutiva. Por otra parte, la Utah Board of Pardons and Parole evaluará su conducta durante el encarcelamiento y determinará cuánto tiempo efectivo pasará cada una tras las rejas.

Antes de que el juez dictara la sentencia, Franke presentó una declaración ante el tribunal. En ella, ofreció una disculpa entre lágrimas a sus hijos por el abuso físico y emocional.

“Nunca dejaré de llorar por el daño que les causé a sus almas tan frágiles”, dijo Franke en referencia a sus hijos, que no estuvieron presentes en la audiencia. “Mi disposición a darlo todo por ustedes fue manipulada hasta transformarse en algo muy oscuro. Les quité todo lo que era tierno, seguro y bueno”.

Actualmente, ambas tienen audiencias de libertad condicional programadas, según se informó, para diciembre de 2026.

La hija mayor de Ruby publica sus memorias

En enero, Shari Franke, la hija mayor de Ruby Franke, relató cómo fue crecer en su hogar en el libro The House of My Mother: A Daughter’s Quest for Freedom (La casa de mi madre: una hija en busca de libertad)

En sus páginas, describe los episodios más extremos del comportamiento de su madre. Según cuenta, sufrió agresiones físicas después de tocar una nota equivocada en el piano. En otros casos, el maltrato fue de tipo psicológico, con amenazas de sacarla de la escuela si no dejaba el equipo de atletismo del secundario.

Shari también abordó la relación de su madre con Jodi Hildebrandt. En el libro, señala que en un momento su habitación fue entregada a Hildebrandt, lo que la obligó a dormir en el sofá del living. Además, indicó que ambas eran las únicas personas autorizadas a ingresar al piso superior o a su antigua habitación, excluyendo incluso a su padre, Kevin.

Más adelante, escribió que cuando Hildebrandt comenzó a sufrir lo que describió como “terrores nocturnos demoníacos”, su madre decidió dormir con su socia y explicó que la antigua habitación de Shari se había convertido en su “santuario”.

El esposo de Ruby Franke solicitó el divorcio y volvió a casarse

Kevin Franke, ahora exesposo de Ruby Franke, solicitó el divorcio tres meses después de su arresto

Según KSL-TV, Kevin presentó inicialmente la demanda de divorcio tres meses después del arresto de Ruby, ocurrido en agosto de 2023. Sin embargo, el juez del distrito de Utah Roger Griffin no firmó el decreto de divorcio hasta marzo de 2025.

Más recientemente, Shari contó que ella y Chad asistieron a la boda de su padre con Becca Bevan, celebrada en noviembre de 2025.

Además, en agosto, Kevin presentó una demanda contra Jodi Hildebrandt, en la que alegó que ella utilizó su condición de profesional de la salud mental para manipularlo y aislarlo de su familia.

Hasta diciembre de 2025, Hildebrandt no había respondido a la demanda.

Por último, el documental La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt está disponible en Netflix.

