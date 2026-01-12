Una alternativa popular a la leche podría estar afectando la salud más de lo que se cree.

Durante años, la leche de avena —una bebida vegetal libre de lácteos— ha sido promocionada como una opción saludable, gracias a su aporte de fibra, calcio y vitamina D, nutrientes que, según la Cleveland Clinic, benefician la salud ósea.

Sin embargo, nutricionistas y expertos en salud han comenzado a evaluar sus ingredientes desde una perspectiva más crítica.

En declaraciones a Parade, la dietista registrada Melissa Rifkin advirtió que la leche de avena contiene más carbohidratos, azúcares añadidos y aceites que otras alternativas vegetales, como la leche de almendra.

“El café con leche de avena puede formar parte de una dieta saludable, pero no es nutricionalmente completo por sí solo”, explicó. Además, señaló que, aunque puede ofrecer algo de fibra, la mayoría de estos productos tiene un bajo contenido de proteínas y grasas, dos componentes clave para estabilizar los niveles de azúcar en sangre y generar sensación de saciedad.

La dietista registrada Nour Zibdeh también advirtió que la leche de avena tiene un alto contenido de carbohidratos, lo que puede provocar un aumento rápido en los niveles de azúcar en sangre si se consume por la mañana. A diferencia de esto, explicó, la leche de vaca contiene proteínas y grasas que ayudan a equilibrar su contenido natural de azúcar.

“La leche de avena, sin embargo, es baja en proteínas y grasas, y genera picos más pronunciados de azúcar en sangre”, señaló en declaraciones a Parade.

Por su parte, la dietista registrada Samantha Cassetty coincidió con esta observación y explicó a Prevention que una taza de leche de avena contiene aproximadamente 16 gramos de carbohidratos, casi la misma cantidad que una rebanada de pan.

“Si estás controlando tu consumo de carbohidratos, deberás tener esto en cuenta junto con los demás carbohidratos de la comida, o quizás prefieras elegir otro tipo de leche con menos carbohidratos”, recomendó Cassetty.

Durante una entrevista de alto perfil en 2024 con la empresaria estadounidense Marie Forleo, la bioquímica francesa y autora superventas del New York Times, Jessie Inchauspé —conocida como la “Diosa de la glucosa”— compartió su visión sobre los posibles efectos negativos de la leche de avena.

“La leche de avena proviene de la avena, y la avena es un grano, y los granos son almidón. Cuando bebes leche de avena, estás bebiendo jugo de almidón. Además, estás bebiendo un líquido con mucha glucosa. Por eso provoca un gran pico de glucosa”, explicó Inchauspé.

“Si se trata de leche de vaca, es principalmente proteína y grasa”, continuó Inchauspé. “Si es leche proveniente de un fruto seco, también tiene un contenido muy bajo de almidón. Esas son mejores opciones en términos de equilibrio de la glucosa”.

Aun así, los expertos coinciden en que es posible seguir disfrutando del café con leche de avena sin comprometer la salud metabólica, siempre que se acompañe de manera adecuada. Una estrategia es combinar la bebida con alimentos ricos en proteínas, como huevos o yogur griego, ya que el verdadero problema no es la leche en sí, sino la falta de equilibrio nutricional, que puede provocar picos de azúcar en sangre.

Cassetty también aconsejó prestar atención a los ingredientes al momento de comprar leche de avena. “Todas las leches vegetales tienen ventajas y desventajas, por lo que mi mejor consejo es elegir una que no tenga emulsionantes ni azúcares añadidos”, explicó a Prevention.

Otra opción es optar por leches vegetales con menor impacto glucémico, como la de almendra o la de soya sin azúcar.

“La leche de avena puede provocar aumentos más altos del azúcar en sangre que la leche de almendra o de soya sin azúcar, porque tiene mayor contenido de carbohidratos”, explicó a Parade la dietista registrada May Zhu. Además, señaló que tanto la leche de almendra como la de soya ofrecen una proporción ligeramente superior de proteínas y grasas en relación con los carbohidratos, lo que permite un mejor equilibrio de macronutrientes para mantener estables los niveles de azúcar en sangre.

