La familia del influencer Perez Hilton ha compartido una actualización sobre sus tres hijos tras la transmisión en vivo de TikTok que provocó su hospitalización.

Los seguidores del famoso bloguero denunciaron a la policía el preocupante video grabado el martes por la noche, y los agentes lo rescataron de su casa en Miami, Florida, EE. UU., y lo trasladó al hospital local, donde está recibiendo atención médica.

Ahora, en una actualización compartida el jueves, la familia de Hilton dijo que sus tres hijos pequeños, así como su sobrina y su hermana, estaban en la casa de Miami “apenas minutos antes del incidente de la transmisión pública en vivo”.

“Cuando quedó claro que Perez estaba sufriendo una grave crisis de salud mental y se estaba haciendo daño a sí mismo, huyeron inmediatamente para proteger a los niños de presenciar cualquier otro trauma”, escribió la familia en el sitio web de Hilton.

“Nuestra máxima prioridad ahora mismo es ayudar a los niños a empezar a recuperarse de lo que vivieron. Una parte importante de ese proceso es permitirles regresar a casa de forma segura y empezar a reconstruir una sensación de seguridad y normalidad”, continuó la familia.

open image in gallery Los hijos de Perez Hilton estaban en su casa de Miami hasta unos instantes antes de que él comenzara su transmisión en directo en TikTok ( Getty )

“Por la seguridad, la privacidad y el bienestar de los niños, solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación, paparazzi, creadores de contenido y al público en general que abandonen el área que rodea la casa de la familia y no regresen. Por favor, permitan que sus hijos tengan la privacidad y el espacio que necesitan durante este momento tan difícil”, añadieron.

La transmisión en vivo que Hilton realizó el martes por la noche en TikTok fue denunciada a la policía por sus seguidores, quienes informaron que parecía estar autolesionándose. Finalmente, fue trasladado al hospital, donde continúa recuperándose.

Por su parte, TikTok ha reconocido que el video de Hilton permaneció en la plataforma —a pesar de infringir las normas de la comunidad— debido a un “error del moderador”.

Un portavoz de la plataforma declaró al sitio web de noticias Deadline que un sistema de moderación automatizado lo había identificado para su eliminación en cuestión de minutos, pero que un error impidió que la transmisión se detuviera de inmediato. El video permaneció en la plataforma entre 15 y 20 minutos.

Su cuenta fue suspendida posteriormente por infringir las Normas de la comunidad de TikTok.

open image in gallery Perez Hilton durante un evento en el hotel y casino Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, en enero de 2025 ( Getty )

Hilton —cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira jr.— es conocido por su blog de chismes homónimo, que, en la década de 2000, causó controversia por sus publicaciones sin censura, así como por su práctica de revelar la orientación sexual de celebridades que mantenían su sexualidad en privado.

Además de su blog y sus apariciones en televisión, incluyendo el programa de telerrealidad Celebrity Big Brother, Hilton es copresentador del pódcast The Perez Hilton Podcast junto a Chris Booker.

Si experimentas sentimientos de angustia o tiene dificultades para afrontar una situación, puede hablar con los Samaritanos de forma confidencial llamando al 116 123 (Reino Unido e Irlanda) o visitar el sitio web de los Samaritanos para encontrar información sobre la sucursal más cercana.

Si resides en EE. UU. y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. Esta es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible para todos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cercana.

Traducción de Sara Pignatiello