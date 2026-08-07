Internet opina sobre el último peinado de Trump: ¿“rejuveneció” o usa peluquín?

El peinado del presidente Trump el miércoles incendió internet con comentarios, mientras sus seguidores elogian y sus críticos se burlan de su apariencia.

El comandante en jefe lució una cabellera aparentemente más brillante y abundante mientras pronunciaba un discurso en Las Vegas. Durante su intervención en el Red Rock Casino Resort and Spa, el presidente elogió la política económica de su gobierno y expresó su apoyo a los candidatos republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Trump también aprovechó la oportunidad para arremeter contra Canadá y calificó a los líderes del país de “desagradables”.

Sin embargo, su apariencia se viralizó rápidamente después de que su cabello parecía más abundante que antes.

open image in gallery El peinado del presidente Trump durante una aparición en Las Vegas (en la foto) suscitó un debate en Internet ( AFP/Getty )

“¿Trump usa peluca o qué demonios está pasando aquí?”, preguntó un usuario de internet tras publicar: “El pelo de Trump, eh, tiene mucho más volumen de lo normal”.

La cuenta oficial de los demócratas en X incluso intervino en la discusión y publicó una imagen de Trump con un peinado más engominado.

“Así era el pelo de Trump hace menos de 3 meses”, añadía la cuenta.

El exrepresentante republicano Adam Kinzinger, que anteriormente votó a favor del juicio político contra Trump, también hizo comentarios sobre el cabello del presidente.

“¡Trump lleva extensiones!”, afirmó.

Los partidarios del presidente salieron en su defensa en internet, aunque uno de ellos publicó que “no les importa lo que diga nadie”.

“Esto demuestra que el presidente Trump está rejuveneciendo”, escribió el seguidor en X. “Su cabello luce absolutamente increíble hoy”.

“El abundante cabello de Trump los está irritando”, dijo otro.

Trump habló a menudo de su cabello en el pasado, admitiendo ante una multitud en una conferencia CPAC en Maryland en 2018 que tenía una zona de la cabeza sin tanto cabello.

“Me esfuerzo muchísimo por disimular la calvicie, amigos”, dijo. “Me esfuerzo mucho por ello”.

Sin embargo, durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en 2016, Trump se burló de su peculiar peinado y permitió que el presentador del programa lo despeinara.

“La respuesta es sí”, bromeó cuando Fallon le preguntó si podía tocarle el pelo, y añadió: “Pero espero que la gente de New Hampshire, donde voy a estar dentro de una hora, lo entienda”.

open image in gallery Hay quien ha señalado que el pelo del presidente en Las Vegas parecía más tupido de lo habitual ( Getty )

Durante un mitin en Carolina del Sur en 2015, Trump invitó a una mujer al escenario para comprobar si su cabello era real o falso.

—Creo que sí —dijo la mujer cuando le preguntaron si su cabello era real.

“No uso peluquín. Es mi pelo, lo juro”, dijo Trump.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios al respecto.

Traducción de Olivia Gorsin