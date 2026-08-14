Encuesta revela que almorzar al aire libre mejora la felicidad de los trabajadores

Más de la mitad de los estadounidenses admiten que rara vez salen al aire libre durante su trabajo en la oficina.

Una encuesta de 2.000 trabajadores híbridos encontró que, más allá de su traslado laboral, el 56 % permanece encerrado bajo techo.

Además, el 85 % se salta el almuerzo por completo en alguna ocasión, a pesar de necesitar ese respiro a mitad del día.

Sin embargo, la mayoría quiere reinventar la hora del almuerzo. El 91 % cree que tomarse un descanso para comer es esencial, y el 78 % preferiría almorzar al aire libre la mayoría de los días si pudiera elegir.

Realizada por Talker Research en nombre deWild Planet, la encuesta encontró beneficios emocionales claros al salir al exterior. Solo el 51 % califica su felicidad general entre 4 y 5 de una escala de 5 antes de almorzar, pero ese porcentaje sube a 66 % después de almorzar al aire libre.

En una semana típica, los trabajadores almuerzan en su escritorio unos 2,5 días mientras trabajan y otros 2,6 días aunque no estén trabajando.

Muchos creen que el aire libre restablece por completo su concentración (64 %) y que desconectarse de la pantalla es esencial para la claridad mental (58 %). Lo que más los mantiene dentro es el exceso de reuniones o tareas (29 %) y la presión constante de estar disponibles para sus colegas (25 %).

“Un número significativo de trabajadores estadounidenses claramente siente el beneficio de salir al aire libre durante la hora del almuerzo”, dijo Sue Thanavaro, directora de marketing de marca de Wild Planet. “Comer al aire libre te obliga a reducir la velocidad, desconectarte de la pantalla y, de hecho, apreciar la comida real y de origen consciente. Es una de las formas más fáciles de reconectarse con la naturaleza y restablecerse tanto mental como físicamente”.

Aun cuando toman su descanso, muchos no logran desconectarse del todo. En promedio, pasan el 61 % de su hora de almuerzo pegados a un dispositivo. Dos de cada cinco (41 %) revisan redes sociales, y muchos leen (35 %) y responden (37 %) mensajes personales, o incluso resuelven trámites como pagar cuentas (31 %).

El trabajo también se cuela en su tiempo libre. El 32 % lee correos laborales, el 28 % los responde y el 25 % deja su computadora de trabajo encendida durante su descanso.

Pero el deseo de estar en contacto con la naturaleza sigue siendo fuerte. El 67 % dice que hoy prioriza más el tiempo al aire libre que hace unos años, ya sea caminando (67 %), con familia y amigos (49 %) o cuidando a sus mascotas (38 %).