8 de cada 10 padres se consideran su propio crítico más duro

Ocho de cada 10 padres se describen como sus críticos más duros (78 %), según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 padres de niños en edad escolar exploró cómo pesa sobre ellos el estrés de la temporada escolar y encontró emociones encontradas al comenzar el año.

La mayoría de quienes sienten alivio porque sus hijos regresan a clases también admite sentirse culpable por ello (57 %).

Encargada por Rula y realizada por Talker Research, la encuesta encontró que el 40 % pone en pausa su propia salud mental la mayor parte de la semana para enfocarse en su familia. Esto se traduce en dudas sobre si están haciendo lo suficiente (41 %), culpa por perder la paciencia (33 %) y preocupación por no dedicarles suficiente atención a sus hijos (31 %).

Aunque en promedio les dan a sus hijos cuatro charlas motivadoras a la semana, no dedican el mismo tiempo a reconfortarse a sí mismos. El 23 % admite hacerlo con menos frecuencia que una vez por semana. El 24 % confiesa que sus conversaciones más difíciles en esta temporada no son con sus hijos, sino con ellos mismos.

Los sentimientos son mayormente positivos, como emoción por las aventuras de sus hijos (47 %), esperanza por las oportunidades que vienen (44 %) y confianza en que están listos para el siguiente paso (42 %)

Frente a las dudas, los padres dejan de lado sus preocupaciones el 56 % de las veces y solo buscan ayuda el 44 % de las veces. Muchos prefieren resolver las cosas solos (40 %), priorizar el día a día (33 %) o mantenerse ocupados para no pensar en ello (32 %). Solo el 30 % ha encontrado equilibrio entre exigirse y ser paciente consigo mismo, mientras que el 45 % se exige mucho, pero no se tiene paciencia.

Uno de cada cinco padres (21 %) siempre se siente solo al enfrentar estas batallas internas, y solo el 14 % busca ayuda de un profesional de salud mental.

“Aunque las conversaciones sobre salud mental se han vuelto más comunes, muchos padres todavía sienten presión por aparentar que tienen todo bajo control”, dijo el Dr. Doug Newton, director médico de Rula. “Esa expectativa puede hacer más difícil reconocer cuándo están batallando y aún más difícil pedir apoyo. La realidad es que cuidar su propia salud mental es una de las formas más importantes en que los padres pueden cuidar a sus familias”.

Muchos padres se apoyan en su pareja (37 %), amigos (33 %) y sus propios padres (32 %) durante esta temporada.

Quienes ya asisten a terapia dicen que hablar con un profesional les ayudaría a manejar las rutinas (26 %), a sentirse validados en lo que sienten (23 %) y a expresar su ansiedad como padres (22 %). Entre quienes no van a terapia, las razones principales son preferir resolver las cosas solos (21 %), el costo (20 %) y no sentir que la necesitan por ahora (20 %).

“Los padres también merecen apoyo”, agregó el Dr. Newton. “Ya sea manejando el estrés, trabajando en su inseguridad o simplemente teniendo a alguien con quien hablar, la terapia puede ayudar a los padres a sentirse menos solos y mejor preparados para cuidarse a sí mismos y a sus familias”.