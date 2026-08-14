Investigación revela la causa del incidente de Ryanair en el que un hombre casi fue succionado por una ventana rota

Un pasajero de Ryanair fue parcialmente succionado hacia afuera a través de la ventanilla rota del avión, que se hizo añicos por fragmentos metálicos de una pala del ventilador del motor fracturada, según informaron el jueves los investigadores estadounidenses.

Según un informe de investigación publicado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), los fragmentos que salieron despedidos del motor averiado rompieron el cristal de la ventana y causaron más daños en otras secciones del fuselaje.

La emergencia se produjo poco después de despegar de la ciudad de Tesalónica, en el norte de Grecia, el 10 de julio. El pasajero de 61 años, que estuvo a punto de ser expulsado del avión, sufrió quemaduras por fricción, además de lesiones en el cuello y el hombro, antes de que un pasajero cercano lo ayudara a regresar a la cabina del Boeing 737-800.

La NTSB señaló que encontró restos de aves dentro del conjunto del motor, lo que indica que la aeronave pudo haber sufrido un impacto con un ave durante su ascenso inicial.

Los miembros de la tripulación de vuelo declararon a los investigadores que experimentaron vibraciones fuertes y persistentes, y detectaron niebla o humo que llenaba la cabina poco antes de que cayeran las máscaras de oxígeno de emergencia de los compartimentos superiores.

open image in gallery ( AFP/Getty )

Posteriormente, una azafata observó a los pasajeros levantarse de sus asientos para pedir ayuda tras comprobar que el pasajero que estaba sentado en un asiento de ventanilla de la fila 11 estaba parcialmente atrapado en el marco dañado de la ventana.

Los pasajeros que lo rodeaban lograron arrastrarlo de vuelta al interior de la cabina.

Según la NTSB, el pasajero fue trasladado a la fila 12, donde un médico que viajaba en el vuelo le prestó atención inmediata.

Otras personas recogieron un recipiente metálico proporcionado por la tripulación de cabina e intentaron cubrir la abertura de la ventana rota hasta que el avión regresó al aeropuerto.

Los videos breves grabados a bordo y distribuidos por Radio Salónica mostraban a los pasajeros utilizando máscaras de oxígeno tras la repentina pérdida de presión en la cabina.

Otro video captó la ventana rota con un viajero con mascarilla a su lado, mientras que otras imágenes mostraron a los servicios de emergencia entrando en el pasillo tras el aterrizaje.

Tras el incidente, Ryanair declaró que el avión “regresó a Salónica poco después del despegue cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo”.

De conformidad con los protocolos internacionales de seguridad aérea, la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria de Grecia optó por delegar la investigación a la NTSB, con la participación activa de funcionarios griegos en el proceso.

La NTSB reprendió públicamente al director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, después de que este afirmó ante los inversores el mes pasado que la investigación se centraba exclusivamente en los daños causados por objetos extraños, en lugar de en los registros de mantenimiento o la antigüedad del avión. Los investigadores federales declararon que no se había descartado ningún factor potencial y que O'Leary no estaba autorizado a hablar en nombre de la investigación.

Los registros de mantenimiento indican que las aspas del ventilador del motor derecho averiado fueron sometidas a procedimientos de inspección ultrasónica en mayo de 2026 y noviembre de 2025 sin que se registraran defectos.

open image in gallery El CEO de Ryanair Michael O’Leary ( AFP/Getty )

Sin embargo, la NTSB destacó que las tripulaciones de vuelo habían informado cuatro presuntos impactos con aves que involucraban el mismo motor durante los últimos 12 meses, y que se recuperaron restos en dos de esos incidentes.

Se solicitaron comentarios sobre las conclusiones de la NTSB por correo electrónico a Ryanair, Boeing y al fabricante de motores CFM International.

El avión de fuselaje estrecho, con capacidad para hasta 189 pasajeros, fue entregado como aeronave nueva a Ryanair en 2008, según datos del servicio de seguimiento Flightradar24.

Los registros de vuelo confirman que el avión superó los 4.570 metros unos seis minutos después del despegue, antes de descender inmediatamente a unos 1.830 metros “para quemar combustible durante 30 minutos” antes de aterrizar de nuevo en Tesalónica aproximadamente una hora después del despegue.

El vuelo fue operado por Malta Air, una filial de Ryanair, la mayor aerolínea de bajo costo de Europa.

La aeronave realizó un aterrizaje normal y los pasajeros regresaron a la terminal, donde una persona solicitó y recibió atención médica en tierra, según informó la aerolínea en ese momento.

Traducción de Olivia Gorsin