La hija de Elon Musk, Vivian Wilson, responde a un troll que le exigió usar su “voz real”

La hija de Elon Musk respondió con firmeza a los trolls que le exigían escuchar su “voz real”.

Vivian Jenna Wilson, quien se identificó como mujer trans a los 16 años y solicitó cirugía de afirmación de género, respondió a un comentario anónimo en TikTok. Bajo una de sus publicaciones, un usuario escribió: “¿Podemos escuchar tu voz real?”.

Con un tono relajado y sarcástico, Vivian, de 21 años, contestó: “La verdad, sí. ¿Por qué no? Pero no digas que no te lo advertí”. Mientras hablaba con una voz aguda, se apartó el cabello rubio del rostro y añadió que se sentía “aburrida”.

La modelo luego reprodujo la canción ‘God’s Menu’ del grupo de K-pop Stray Kids, bailó por unos segundos y, con voz grave, imitó en tono de broma al miembro Lee Felix en una de sus líneas.

“Cocinando como un chef, soy un cinco estrellas Michelin”, cantó con expresión seria antes de terminar el video. Como broma, subtituló el clip con la frase: “Se intentó”.

open image in gallery La hija mayor de Elon Musk, Vivian Wilson, trabaja como modelo e influencer en Los Ángeles ( Getty )

Aunque Wilson mantuvo una actitud estoica al usar una voz exageradamente grave, más tarde admitió que le costó mucho trabajo no reírse durante la grabación.

“Estaba haciendo todo lo posible por no soltar una carcajada”, escribió en los comentarios del video, que ya supera los tres millones de vistas y más de 493 mil likes. Las reacciones positivas siguen llegando desde toda la comunidad de TikTok.

“¿Alguna vez pensaste en ser cantante de metal?”, comentó una usuaria. Otra añadió: “Como otra chica trans que a veces también usa la voz grave sin razón, esto me dio muchísima risa”.

Alguien le propuso probar suerte en la actuación de voz, y Wilson contestó: “La verdad, ese es uno de mis sueños imposibles”.

Después subió otro clip donde rapea el verso de Lee en ‘Maniac’, de Stray Kids, y escribió: “La respuesta me hizo sentir mucha más confianza en mi voz, jaja”.

Para Wilson, volverse viral no es ninguna novedad. Sus videos suelen alcanzar millones de vistas en TikTok e Instagram, donde muestra momentos de su vida en Los Ángeles y parte de su carrera como modelo.

open image in gallery Wilson está distanciada de su padre, el hombre más rico del mundo ( vivllainous/Instagram )

open image in gallery Musk declaró anteriormente que su hija había sido “asesinada por el virus del progresismo” ( AP )

El mes pasado apareció en la portada de la edición otoño 2025 de The Cut, enfocada en moda. En la entrevista, habló sobre cómo logró independizarse económicamente de su padre, el hombre más rico del mundo.

“La gente asume que tengo muchísimo dinero, pero no tengo cientos de miles de dólares disponibles”, explicó Wilson, la mayor de los 14 hijos de Elon Musk. “Mi mamá tiene dinero, ¿no? Pero el otro… tiene una riqueza que ni siquiera entra en escala humana”.

En 2022, Wilson se declaró trans ante su madre, la novelista de fantasía Justine Wilson, y ante Musk. Poco después, cortó todo vínculo con su padre, incluso eliminó su apellido. Dos años más tarde, el CEO de Tesla afirmó en una entrevista con Jordan Peterson que Vivian había sido “asesinada por el virus del progresismo”.

Vivian respondió sin rodeos en Threads: “Hasta donde sé, sigo viva. No me interesan las opiniones de quienes están por debajo de mí”. Y cerró con una crítica directa hacia su padre, a quien calificó como “un desesperado que solo busca atención y validación de una horda de inadaptados misóginos, degenerados y chicas complacientes dispuestas a dársela”.

Traducción de Leticia Zampedri