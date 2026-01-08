Los estadounidenses se están desconectando de la vida digital para mejorar su bienestar

La mitad de los estadounidenses afirma sentirse más desconectados que nunca, y para muchos, este es un cambio bienvenido en 2026.

Según una nueva encuesta realizada por ThriftBooks y Talker Research de 2.000 estadounidenses, el 50 % dijo haber reducido intencionadamente el tiempo frente a las pantallas y la interacción digital para mejorar su bienestar.

El 63 % de los encuestados de la generación Z y el 57 % de los millennials afirmaron haber hecho un esfuerzo consciente para desconectarse digitalmente, en comparación con el 42 % de la generación X y el 29 % de los baby boomers.

Cuando las personas se alejan de las pantallas, el 42 % dijo sentirse más productivo, el 36 % más consciente de lo que sucede en su vida diaria y el 33 % más presente con sus seres queridos.

Por el contrario, cuando el tiempo frente a las pantallas es excesivo, los encuestados informaron sentirse abrumados el 25 % de las veces, ansiosos (22 %), irritables (18 %) e insatisfechos con la vida (19 %). En promedio, las personas dijeron que el 70 % de su tiempo en línea les hace sentir desconectados o solos, en lugar de realmente conectados.

El 84 % dijo haber adoptado un estilo de vida analógico que prioriza las actividades más lentas y tangibles sobre las digitales. Entre los hábitos más comunes se encuentran escribir notas (32 %), leer libros físicos (31 %), usar calendarios de papel (28 %) y jugar juegos de mesa o resolver acertijos (27 %).

El 27 % utiliza despertadores tradicionales, mientras que otros escriben cartas en papel (23 %), usan agendas físicas (20 %), usan relojes antiguos (17 %), escuchan discos o CD (17 %) y usan cámaras antiguas en lugar de las cámaras de los teléfonos (12 %).

Cuando los estadounidenses quieren un descanso del mundo digital, lo más probable es que dediquen tiempo de calidad a amigos y familiares (51 %), seguido de tiempo al aire libre (41 %) y lectura (32 %). La lectura, en particular, destacó por sus beneficios para la salud mental.

En comparación con el tiempo que pasan en línea, el 46 % dijo que leer les ayuda a sentirse relajados, el 32 % dijo que les estimula mentalmente y el 27 % dijo que les hace sentir más conectados con la realidad.

Dado que la fatiga digital no muestra signos de disminuir, el interés por los libros parece estar creciendo. El 70 % de los estadounidenses dijeron que planean leer más en 2026, lo que sugiere que desconectarse de las pantallas podría ser una de las principales tendencias de bienestar de este año.

“Leer libros, especialmente en formato impreso, es una excelente manera de bajar el ritmo, conectar con uno mismo y sumergirse de verdad en una actividad que nos aporta beneficios”, declaró Barbara Hagen, vicepresidenta de ventas y marketing de ThriftBooks. “No solo es mentalmente estimulante, sino que también es una excelente manera de relajarse, calmarse y desconectar de nuestras ajetreadas vidas”.