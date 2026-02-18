¿Qué pruebas de detección deberían incluirse en el chequeo médico de las personas mayores?

Los estadounidenses mayores de 65 años no hablan con sus médicos sobre la salud de sus válvulas cardíacas, a pesar de que muchos recibieron un nuevo diagnóstico en el último año, según un estudio reciente.

El estudio de 5.000 estadounidenses mayores de 65 años en los 50 estados también reveló que casi nueve de cada diez adultos mayores (89 %) creen que las revisiones cardíacas regulares son importantes a medida que envejecen, pero el 84 % nunca ha consultado con su médico sobre la posibilidad de hacerse una prueba para detectar estenosis aórtica grave, también conocida como insuficiencia valvular cardíaca.

La insuficiencia valvular cardíaca se produce cuando la válvula aórtica se endurece y no se abre correctamente debido a una acumulación grave de calcio.

Febrero es el Mes del Corazón en Estados Unidos, y con el Día de Concientización sobre la Enfermedad de las Válvulas Cardíacas el 22 de febrero, Edwards Lifesciences y Talker Research realizaron un estudio para determinar cuánta atención prestan los estadounidenses mayores a su salud.

Los datos destacaron una brecha significativa en el conocimiento y comprensión de la insuficiencia valvular cardíaca entre los adultos mayores.

Comprender la insuficiencia valvular cardíaca y quiénes corren mayor riesgo:

Casi la mitad de los estadounidenses encuestados mayores de 65 años (48 %) respondió desconocer qué es la insuficiencia valvular cardíaca, a pesar de ser el grupo con mayor riesgo de esta condición mortal.

Y muchos (29 %) desconocen que la insuficiencia valvular cardíaca puede presentarse de forma mixta, con signos y síntomas, o asintomática (sin síntomas), dependiendo de la persona.

“A medida que envejecemos, nuestras válvulas cardíacas pueden endurecerse con el tiempo, lo que dificulta que el corazón bombee sangre eficazmente”, dijo la cardióloga Michele Kalt, MD, FACC y jefa de cardiología de Lakeside CardioVascular. “La abertura de la válvula aórtica puede estrecharse desde el tamaño de una moneda de 25 centavos hasta el de una pajita, lo que limita el flujo sanguíneo. Esto se observa con mayor frecuencia en adultos mayores”.

La insuficiencia valvular cardíaca es especialmente peligrosa porque puede progresar sin síntomas y poner en peligro la vida, a veces muy rápidamente. Cuando aparecen síntomas, como cansancio, mareos o dificultad para respirar, a menudo se confunden con el envejecimiento normal, cuando en realidad podrían indicar señales de advertencia de insuficiencia valvular cardíaca.

En la encuesta también se les preguntó a los encuestados qué signos y síntomas se asocian con problemas cardíacos, y los resultados revelaron un amplio margen de mejorar su conocimiento en este tema.

Según los resultados, menos de la mitad reconoció que los soplos cardíacos (43 %), los mareos o desmayos (43 %) y la hinchazón en piernas, tobillos o pies (38 %) son algunas de las señales de advertencia más prominentes de problemas cardíacos, y en particular, de insuficiencia valvular cardíaca.

Por qué las pruebas cardíacas preventivas y el cuidado regular son importantes para limitar las alertas de salud:

Más de la mitad de los estadounidenses mayores de 65 años (51 %) han recibido un nuevo diagnóstico de salud en el último año, y el 44 % ha experimentado una "alerta de salud" en ese mismo período, lo que les ha impulsado a tomar su salud más en serio.

Al compartir una de estas alertas de salud, un encuestado destacó que las afecciones graves, como la valvulopatía, pueden presentarse con o sin señales de advertencia, al decir: "Tuve un par de desmayos y caídas. Después de varias pruebas, me diagnosticaron estenosis de la válvula aórtica".

Mientras que otro comentó: "Fui a un examen físico de rutina y descubrí que necesitaba un procedimiento valvular".

En vista de esto, la mayoría de los encuestados (78 %) expresó su preocupación por recibir malas noticias al visitar al médico, y más de un tercio (36 %) incluso admitió que evita ir al médico, lo que podría retrasar el diagnóstico de afecciones asintomáticas graves, como la valvulopatía.

Como dijo un encuestado: "Me hice una ecocardiografía y descubrí que tengo una válvula cardíaca con fugas".

Esto afirma la importancia de los chequeos regulares, las conversaciones sobre salud cardíaca, las pruebas preventivas y, en general, una mayor concienciación sobre la insuficiencia valvular cardíaca.

“Cada año, más de 4 millones de estadounidenses cumplen 65 años, la edad en la que el riesgo de enfermedad valvular cardíaca aumenta drásticamente. Sin embargo, menos de 1 de cada 6 han hablado alguna vez con su médico sobre la evaluación de las válvulas cardíacas”, dijo el Dr. Mark J. Russo, MD, MS, jefe de cirugía cardiotorácica del Hospital Universitario Robert Wood Johnson, un centro de RWJBarnabas Health y de la Facultad de Medicina Robert Wood Johnson de Rutgers.

“Esta brecha es peligrosa porque la insuficiencia valvular cardíaca suele progresar de forma silenciosa, sin síntomas, hasta que se convierte en una amenaza para la vida. No se puede esperar a que aparezcan síntomas que podrían no aparecer nunca. La evaluación de las válvulas cardíacas debe formar parte de la atención médica de rutina para los adultos mayores de 65 años”.

DÍA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD DE LAS VÁLVULAS CARDÍACAS (22 DE FEBRERO): ESTADÍSTICAS CLAVE

● El 48 % de las personas mayores desconoce qué es la insuficiencia valvular cardíaca.

● Casi la mitad de los estadounidenses mayores de 65 años (48 %) tienen antecedentes familiares de problemas cardíacos; sin embargo, el 37 % de ellos no se somete a revisiones médicas regulares.

● La mayoría de las personas mayores (84 %) nunca ha hablado con su médico sobre la posibilidad de hacerse una prueba de detección de la enfermedad valvular cardíaca.

● Muchos (29 %) desconocen que la insuficiencia valvular cardíaca puede presentarse de forma mixta, sintomática (con signos y síntomas) o asintomática (sin ningún síntoma), según la persona.