Logan Paul rompe récord mundial al vender una carta Pokémon por $16,5 millones

La obsesión de Logan Paul por las cartas Pokémon ha dado sus frutos, ya que la estrella de YouTube acaba de vender su “santo grial” por la cifra récord de 16,49 millones de dólares.

Fabricada originalmente a finales de la década de los 90, la rara carta Pikachu Illustrator fue adquirida por primera vez por Paul hace cinco años por $5,27 millones.

El lunes 16 de febrero, la tarjeta, una de las 39 creadas, se vendió tras una subasta de 42 días que culminó con horas de pujas prolongadas.

Se calcula que el luchador y personalidad de Internet (30), obtuvo un beneficio de $8 millones por la venta, una cantidad que calificó de “absolutamente increíble”.

Su venta batió el récord Guinness de la carta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta.

Paul siguió las últimas horas de la subasta en directo a través de su canal de YouTube, donde cuenta con más de 23,6 millones de suscriptores.

Paul con otra carta Pokémon incrustada de joyas en 2021 ( Getty Images )

Unas horas antes de que la venta llegara a su fin, la carta se situaba en los $6,88 millones, hasta que los pujadores de última hora elevaron el precio a unos exorbitantes $16,49 millones en los últimos minutos.

“Dios mío, esto es una locura”, dijo cuando por fin se vendió la carta.

La tarjeta se vendió dentro de un collar con incrustaciones de diamantes que Paul llevó durante su debut como luchador en la WWE en WrestleMania 38, en 2022. Dijo que lo entregaría en mano al mejor postor.

En los últimos años, el valor de las cartas coleccionables raras de Pokémon ha aumentado drásticamente.

El subastador Ken Goldin explicó que lo que hacía tan valiosa la tarjeta Pokémon Illustrator de Paul era su perfecto estado, que le otorgaba una calificación de grado 10.

Antes de la venta final, Paul —conocido sobre todo por hacer videos en YouTube con su hermano Jake— compartió un mensaje con sus 26,8 millones de seguidores de Instagram en el que se despedía de la carta.

“Adiós amiga mía [emoji de llanto]. Qué privilegio ha sido ser el dueño del coleccionable más importante del mundo”, escribió, y continuó: “De los récords Guinness a los debuts en la WWE, de Netflix a las noticias nacionales, esta tarjeta y yo hemos tenido un recorrido generacional”.

“Es como ese momento en el que vences al Alto Mando, entras en el Salón de la Fama y se reinicia el juego. Ahora que este grial cambia de manos, estoy deseando emprender mi próxima aventura Pokémon”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello