¿Qué hace que una noche de chicas sea perfecta?

Quedarse en casa se está convirtiendo en la forma preferida de muchas mujeres para pasar tiempo con sus amigas.

Una nueva encuesta de 2.000 mujeres mayores de 21 años reveló que el 46 % prefiere pasar las noches en casa con sus amigas, en comparación con el 33 % que prefiere salir.

El ambiente juega un papel importante en esta decisión: el 86 % afirma que el "factor acogedor" es importante para una noche en casa y el 40 % lo describe como muy importante.

Estas reuniones son más que simples ocasiones sociales. El 33 % de las encuestadas afirmaron que las noches de chicas son esenciales para su salud mental y bienestar.

Por otro lado, el 28 % consideró que pasar tiempo de calidad con sus amigas más cercanas es la mejor experiencia para conectar, y el 24 % afirmó que es cuando más se sienten ellas mismas.

Muchas mujeres están convirtiendo estas reuniones en un ritual habitual: el 43 % se reúne al menos una vez al mes y el 10 % al menos una vez a la semana.

En cuanto a los elementos esenciales para una noche de chicas, la comodidad es clave. El 56 % afirmó que la ropa informal es la opción predilecta, y el 35 % considera que usar pijamas es lo ideal para una noche relajada en casa.

Más allá de la ropa, las mujeres afirmaron que los ingredientes más importantes para una noche exitosa son las conversaciones de calidad (32 %) y la buena comida y bebida (23 %).

La comida y la bebida juegan un papel fundamental en la ambientación. El queso y las galletas fueron la combinación más popular (55 %), seguida del queso con carnes (43 %), la fruta (40 %) y el vino (31 %).

La charcutería y el vino (23 %) se clasificaron entre las mejores combinaciones de comida y bebida en general, junto con los tacos y las margaritas (40 %) y los productos horneados con café (26 %). Otras opciones favoritas del menú fueron la pizza (60 %), los tacos (40 %), los bocadillos (34 %) y la pasta (30 %).

Las opciones de bebidas variaron, pero los refrescos se convirtieron en la opción más popular (43 %), seguida del vino (38 %), las margaritas (32 %), el café o té caliente (22 %) y el chocolate caliente (20 %).

Los temas y las actividades también pueden contribuir a una reunión perfecta. La noche de tacos fue la reunión temática más popular (47 %), seguida de la cena de chicas (41 %). En cuanto a las celebraciones del Día de San Valentín, el 45 % afirmó que ver películas sería una de las actividades principales, el 40 % planea conectar con las demás jugando y el 32 % espera que las catas de queso y vino formen parte de las festividades.

El 24 % de los encuestados dijeron que ya tienen tradiciones especiales para el Día de San Valentín con sus amigas, y el 41 % afirmó que la celebración es tan significativa para ellas como el Día de San Valentín.