¿Quieres perder peso? Los expertos recomiendan comer en este horario

Adoptar un horario diario de comidas de ocho horas podría ser una estrategia crucial para controlar el peso a largo plazo, según una nueva investigación.

Los resultados, presentados en el Congreso Europeo sobre Obesidad celebrado en Málaga, España, indican que las personas obesas o con sobrepeso que adoptaron esta pauta de restricción horaria consiguieron perder kilos y mantener su peso con el paso del tiempo.

El estudio sugiere que, tanto si se elige ayunar más temprano o más tarde en el día, este método, mantenido durante tres meses, podría resultar eficaz.

Aunque la investigación aún debe someterse a una revisión por pares, sus resultados preliminares ofrecen una vía prometedora para quienes luchan contra el control del peso.

En palabras de la doctora Alba Camacho-Cardenosa, autora principal, de la Universidad de Granada: “Nuestro estudio descubrió que restringir la ventana de alimentación a ocho horas en cualquier momento del día durante tres meses puede dar lugar a una pérdida de peso significativa durante al menos un año”.

“Estos beneficios están más relacionados con la ventana de ayuno de 16 horas que con la hora de comer”, añadió.

Un ensayo controlado aleatorio anterior realizado por los mismos investigadores y publicado en la revista Nature Medicine descubrió que restringir la alimentación a ocho horas diarias disminuía el peso corporal y mejoraba la salud cardiometabólica.

Su más reciente estudio analizó los efectos a largo plazo durante 12 meses en 99 personas.

Se dividió a los participantes en cuatro grupos durante 12 semanas, dependiendo del régimen: comer durante 12 horas o más; restringir la comida a un intervalo de ocho horas a partir de las 10:00 a. m.; restringir la comida a un intervalo de ocho horas a partir de la 1:00 p. m.; y dejar que los participantes eligieran su propio intervalo de ocho horas.

Todos los grupos recibieron consejos sobre la dieta mediterránea para ayudarlos a comer más sano.

Los investigadores midieron el peso corporal y las circunferencias de cintura y cadera al inicio del ensayo, después del plan de 12 semanas y 12 meses más tarde.

El estudio descubrió que, mientras que los que comían durante 12 horas o más perdían una media de 1,4 kg, los grupos con restricciones de tiempo perdían más, entre 3 y 4 kg.

Los grupos con restricción de tiempo también presentaron mayores reducciones de varios centímetros en las circunferencias de cintura y cadera, y habían mantenido una mayor pérdida de peso al cabo de 12 meses.

El estudio concluyó que, al cabo de un año, los que comían durante 12 horas o más presentaban un aumento medio de peso corporal de 0,4 kg, frente a una pérdida de peso de unos 2 kg en los grupos de restricción horaria temprana y tardía.

Los que eligieron su propio patrón también mantuvieron cierta pérdida de peso, aunque no fue estadísticamente significativa.

Entre el 85 % y el 88 % de las personas que restringieron su ingesta de alimentos cumplieron el plan.

En palabras del doctor Jonatan Ruiz, coordinador del estudio en la Universidad de Granada: “Este tipo de ayuno intermitente parece factible para los adultos con sobrepeso u obesidad que deseen disponer de una forma relativamente sencilla de perder peso y mantener el peso perdido que sea menos tediosa y más eficiente en términos de tiempo en comparación con el recuento diario de calorías, pero son necesarias nuevas investigaciones en estudios más amplios y a más largo plazo”.

La doctora Maria Chondronikola, investigadora principal y responsable de nutrición humana en los Laboratorios de Investigación Metabólica de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, también afirmó que se necesitaban más estudios.

“Comprender hasta qué punto los participantes respetaron el horario de sus comidas, el nivel de su ingesta calórica y si la restricción del tiempo de comida modificó algún resultado metabólico relacionado con la obesidad, proporcionaría información valiosa sobre la verdadera eficacia de la restricción del tiempo de alimentación”, explicó.

