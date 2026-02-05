¿Amor con un presupuesto? Muchos planean un Día de San Valentín más económico

El 48 % de los estadounidenses se acerca al Día de San Valentín con un presupuesto ajustado este año.

Una nueva encuesta de 2.000 adultos reveló que, si bien tres cuartas partes de los estadounidenses suelen buscar ofertas para el Día de San Valentín, la situación económica actual está impulsando a la gente a ser aún más cautelosa.

El 48 % afirmó que el aumento de los precios los motivará a depender más de las recompensas y los descuentos que en años anteriores. A pesar de las finanzas más ajustadas, muchos están redefiniendo lo que constituye un regalo significativo, y el 87 % cree que un regalo de San Valentín económico puede ser tan considerado como uno caro.

La practicidad también se está convirtiendo en un tema clave, ya que la gente intenta equilibrar el romanticismo con la asequibilidad. Si bien el 30 % dijo que los regalos románticos tradicionales son los más considerados, el 69 % afirmó que los regalos prácticos son igual de significativos, o incluso más.

Los gestos más pequeños y económicos también están ganando terreno, con un 25 % que prefiere varios regalos pequeños en comparación con el 11 % que prefiere una compra más grande.

En promedio, los compradores esperan comprar regalos para dos personas este Día de San Valentín y adquirir alrededor de tres artículos en total. Uno de cada seis encuestados planea darse un regalo.

Aun así, la presión financiera parece generar estrés, ya que el 39 % de las personas en pareja admitió sentirse insegura sobre qué comprarle a su pareja.

La encuesta realizada por CVS y Talker Research también muestra cómo el Día de San Valentín está evolucionando en respuesta a la realidad financiera. El 63 % de los encuestados creen que esta festividad ya no es solo para parejas. De hecho, la generación Z es la más propensa a celebrar el Día de San Valentín con amigos y familiares.

Este año, el 53 % planea comprarle un regalo a su pareja, mientras que el 38 % comprará regalos para sus hijos y el 17 % para sus padres. Los amigos y hermanos también están en la lista, con un 11 % que compra para amigos del mismo sexo, un 14 % para amigos del sexo opuesto y un 11 % para hermanos.

Celebrar el Día de San Valentín sigue siendo importante para muchos, y el 67 % de las personas en pareja afirma que es importante para su relación. Este sentimiento es más fuerte entre las parejas más recientes, ya que el 77 % de las personas en relaciones de hasta dos años valoran la festividad, en comparación con el 65 % de las que llevan más tiempo juntas.

Las parejas más recientes también tienden a gastar más, con un promedio de $209 en el Día de San Valentín, en comparación con los $192 que gastan las parejas con relaciones más largas.

Las preferencias de regalos siguen inclinándose hacia los clásicos asequibles, con un 40 % que prefiere chocolates y dulces, seguido por una cena, con un 38 %. Las flores atraen al 28 %, mientras que las tarjetas de regalo y las tarjetas de felicitación obtuvieron un 25 % cada una.

“Esta encuesta confirma que el Día de San Valentín no se trata de gastar más, sino de gastar de forma más inteligente sin sacrificar la atención y el cariño”, dijo Hannah Roshetko Raser, vicepresidenta adjunta de Estrategia y Fidelización de CVS Health. “A medida que los compradores buscan maneras de optimizar sus presupuestos, los programas de ahorro y recompensas pueden ayudarlos a compartir el amor sin tener que gastar de más”.