Cómo el tiempo frente a las pantallas altera la conexión familiar
Según una encuesta, la mitad de los padres en EE. UU. se siente desconectada de sus hijos por el exceso de pantallas
La mitad de los padres estadounidenses afirmaron tener dificultades en conectar con sus hijos, y muchos señalan el tiempo frente a la pantalla como un factor importante de esta desconexión.
Una encuesta de 2.000 padres millennials y de la generación Z reveló que el 42 % se siente desconectado de sus hijos debido a la tecnología, ya que pasan un promedio de cuatro horas al día frente a las pantallas.
Los padres afirman haber visto efectos claros de ese uso de la pantalla: el 42 % afirma que sus hijos se distraen muy fácil, y otro 42 % observa que sus hijos realizan menos actividad física.
Otros padres comentaron que sus hijos pueden ser irritables (34 %), mientras que el 30 % afirmó tener problemas para dormir y otro 30 % siente que se desconecta de las personas que los rodean.
El estudio de Lowe's y Talker Research sugiere que muchos padres están intentando reducir el tiempo frente a la pantalla. El 54 % afirmó que fomentan menos tiempo frente a los dispositivos ofreciendo alternativas prácticas, como jugar con juguetes (68 %), hacer tareas domésticas y colorear (66 %).
Los padres también recurren a las manualidades (63 %), la lectura (60 %), los proyectos de arte (44 %) y las actividades basadas en STEM (42 %).
Reducir el tiempo que pasan frente a las pantallas puede ser especialmente difícil durante los meses más fríos. El 56 % de los padres afirmaron que el uso de pantallas por parte de sus hijos aumenta cuando hace mal tiempo o bajan las temperaturas, lo que limita las oportunidades de jugar al aire libre.
Al preguntarles qué tipo de actividades les gustaría ver más, los padres señalaron las experiencias familiares (58 %), las actividades al aire libre (56 %), las artes y manualidades creativas (48 %) y las actividades educativas (39 %).
El 87 % cree que hacer proyectos juntos ayuda a fortalecer los lazos familiares, mientras que el 63 % afirma que estas actividades enseñan paciencia, el 59 % afirma que fomentan la creatividad y el 56 % cree que ayudan a los niños a aprender a trabajar mejor con los demás.
