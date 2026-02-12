Cómo el tiempo frente a las pantallas altera la conexión familiar

La mitad de los padres estadounidenses afirmaron tener dificultades en conectar con sus hijos, y muchos señalan el tiempo frente a la pantalla como un factor importante de esta desconexión.

Una encuesta de 2.000 padres millennials y de la generación Z reveló que el 42 % se siente desconectado de sus hijos debido a la tecnología, ya que pasan un promedio de cuatro horas al día frente a las pantallas.

Los padres afirman haber visto efectos claros de ese uso de la pantalla: el 42 % afirma que sus hijos se distraen muy fácil, y otro 42 % observa que sus hijos realizan menos actividad física.

Otros padres comentaron que sus hijos pueden ser irritables (34 %), mientras que el 30 % afirmó tener problemas para dormir y otro 30 % siente que se desconecta de las personas que los rodean.

El estudio de Lowe's y Talker Research sugiere que muchos padres están intentando reducir el tiempo frente a la pantalla. El 54 % afirmó que fomentan menos tiempo frente a los dispositivos ofreciendo alternativas prácticas, como jugar con juguetes (68 %), hacer tareas domésticas y colorear (66 %).

Los padres también recurren a las manualidades (63 %), la lectura (60 %), los proyectos de arte (44 %) y las actividades basadas en STEM (42 %).

Reducir el tiempo que pasan frente a las pantallas puede ser especialmente difícil durante los meses más fríos. El 56 % de los padres afirmaron que el uso de pantallas por parte de sus hijos aumenta cuando hace mal tiempo o bajan las temperaturas, lo que limita las oportunidades de jugar al aire libre.

Al preguntarles qué tipo de actividades les gustaría ver más, los padres señalaron las experiencias familiares (58 %), las actividades al aire libre (56 %), las artes y manualidades creativas (48 %) y las actividades educativas (39 %).

El 87 % cree que hacer proyectos juntos ayuda a fortalecer los lazos familiares, mientras que el 63 % afirma que estas actividades enseñan paciencia, el 59 % afirma que fomentan la creatividad y el 56 % cree que ayudan a los niños a aprender a trabajar mejor con los demás.