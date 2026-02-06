¿Por qué los hombres se preocupan más por su apariencia ahora que antes?

La mayoría de los hombres afirma prestar más atención a su apariencia que nunca antes.

Una nueva encuesta de 2.000 hombres estadounidenses de 25 años o más reveló que el 68 % se preocupa más por su aspecto físico hoy en día que hace cinco años.

Reflejando la creciente preocupación por el envejecimiento, el 70 % dijo que consideraría algún tipo de ayuda externa para ralentizar los cambios relacionados con la edad.

Para muchos hombres, esto significa adoptar rutinas de cuidado personal más especializadas. El 24 % informó usar sueros o lociones para tratar las arrugas, el 23 % usa champús o acondicionadores especiales para el cabello debilitado, el 22 % ha cambiado la forma en que se peina y el 19 % usa productos o suplementos para prevenir las canas.

Aunque los productos multifuncionales siguen siendo comunes, solo el 37 % dijo que utiliza productos de cuidado personal "2 en 1".

El estudio realizado por Just For Men y Talker Research también se centró en el papel de la autopercepción en la imagen corporal de los hombres.

El 61 % cree que se cuida más que otros hombres de su edad, y los encuestados informaron mantener sus rutinas actuales durante un promedio de seis años. En un día normal, los hombres dijeron que siguen siete pasos en su rutina de cuidado personal, prestando la mayor atención al cuidado corporal (83 %), el vello facial (80 %) y el cabello (78 %).

Los hábitos de cuidado personal de los hombres están influenciados por muchos factores, como la familia (38 %), las redes sociales (32 %), los amigos (31 %), la pareja (27 %), los barberos (23 %) y las celebridades (11 %).

En comparación con hace tres a cinco años, el 56 % de los hombres dijo que ahora dedica más tiempo al cuidado personal, mientras que el 51 % gasta más dinero.

Gran parte de este mayor esfuerzo parece estar relacionado con la confianza y las presiones sociales: el 59 % dijo que mejorar la autoestima motivaba sus rutinas, el 48 % quería ser más atractivo para su pareja o posible pareja, y el 37 % esperaba causar una mejor impresión en el trabajo o en las entrevistas de trabajo.

La preocupación por el envejecimiento sigue siendo un factor importante en cómo se ven los hombres a sí mismos. El 58 % de los hombres dijeron que les preocupan los signos visibles del envejecimiento, como las arrugas y las canas, y el 62 % dijo que presta mucha atención a esos cambios.

Las canas, en particular, surgieron como una preocupación clave en la imagen corporal. Se clasificó como el tercer signo de envejecimiento más importante, y el 63 % de los hombres afirmó haber encontrado ya canas, descubriendo las primeras a los 29 años en promedio. El 50 % recordó haberse sorprendido al notar las primeras canas, mientras que el 23 % se sintió molesto.

En general, tres cuartas partes de los hombres dijeron que desearían poder ralentizar los cambios relacionados con la edad, y el 65 % afirmó que le gustaría prevenir la aparición de canas a medida que envejecen.

"Existen muchos conceptos erróneos sobre la falta de interés de los hombres en el cuidado personal y los tratamientos antienvejecimiento", explicó Baris Colakoglu, director sénior de marketing de Just For Men®. "Lo que estamos viendo en realidad es que los hombres se preocupan cada vez más por su apariencia, especialmente a medida que envejecen, y no hay indicios de que esta tendencia disminuya en el sector del cuidado personal. A medida que los hombres alcanzan lo que consideran su mejor momento, quieren cuidarse mejor para mejorar su confianza y su salud".