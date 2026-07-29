¿Cuánto tiempo dedican los padres a la temporada escolar?

El padre o madre promedio pierde casi 7.000 minutos al año en el auto durante la temporada escolar.

Una nueva encuesta de 2.000 padres y madres millennials de Estados Unidos con hijos en edad escolar encontró que simplemente llevar a sus hijos a sus actividades escolares y traerlos de vuelta consume en promedio 38 minutos al día.

A lo largo de un año escolar promedio de 180 días, eso suma 6.858 minutos, el equivalente a casi 15 jornadas laborales de ocho horas al volante.

Encargada porBob Evans y realizada por Talker Research, la encuesta encontró que el 77 % de los padres dijeron que la temporada de regreso a clases hace que la vida cotidiana se sienta más agitada e impredecible.

Equilibrar su propio horario con el de sus hijos es lo que genera más fricción en sus hogares (52 %).

La encuesta también exploró otros desafíos que enfrentan los padres durante la temporada de regreso a clases.

Encabezando la lista está el aumento de los precios de los útiles y materiales escolares (55 %). El 71 % de los padres dijeron que el gasto de regreso a clases ha aumentado en comparación con el año pasado.

Otros desafíos que enfrentan los padres incluyen adaptarse a las nuevas rutinas del año escolar (42 %) y planificar y preparar las comidas entre semana (41 %).

Con los desafíos vienen los sacrificios, ya que los padres renuncian a su tiempo personal y pasatiempos (49 %) y al sueño (40 %) para lograr que todo encaje durante la temporada de regreso a clases.

Los padres están enfocados en reducir sus niveles de estrés personal y afirman que las comidas fáciles de preparar (53 %), dormir más (52 %) y recibir ayuda con las compras de supermercado (49 %) les resultarían útiles para reducir el estrés durante la temporada de regreso a clases.

En cuanto a la hora de la cena durante la temporada de regreso a clases, la mayoría de los padres (90 %) ha sentido dificultad para idear opciones de cena nuevas y atractivas.

Los padres creen que las limitaciones de tiempo y planificación (50 %), tener un hijo quisquilloso (46 %) y la fatiga (45 %) generan dificultades a la hora de la cena.

La realidad es que los padres dedican alrededor de 35 minutos a preparar la cena entre semana, y las familias comen juntas unas cuatro veces por semana. Como resultado, los padres sienten que se han sobreexigido al preparar y cocinar la cena para sus familias (66 %).

Casi el 80 % recurren a comidas rápidas y fáciles durante la temporada de regreso a clases para ahorrar tiempo.