Influencer Nara Smith niega ser una “esposa tradicional”, pero no todos están convencidos

Nara Smith se pronunció sobre las constantes comparaciones con el movimiento de las “esposas tradicionales” (tradwives) y aseguró que esa etiqueta le resulta “preocupante”.

Durante su participación en el pódcast Call Her Daddy, la presentadora Alex Cooper preguntó a la modelo e influencer, de 24 años, por el debate que ha generado en redes sociales el contenido que comparte, en el que prepara comidas completamente desde cero mientras viste ropa de diseñador y narra los videos con un tono de voz suave.

Smith está casada desde 2020 con el modelo Lucky Blue Smith. La pareja tiene cuatro hijos: Rumble Honey, Slim Easy, Whimsy Lou y Fawnie Golden.

open image in gallery Smith y su esposo Lucky Blue Smith tienen cuatro hijos : Rumble Honey, Slim Easy, Whimsy Lou y Fawnie Golden ( Getty )

“Me usaron como un ejemplo del movimiento de las ‘tradwives’, lo que me pareció muy extraño”, dijo Smith, quien luego sacó su celular para buscar en Google la definición del término y respaldar su argumento. Además, aseguró que antes había tenido que buscar qué significaba porque “no lo conocía”.

open image in gallery La influencer Nara Smith habla con Alex Cooper para el episodio del 29 de julio del pódcast ‘Call Her Daddy’ ( YouTube/Call Her Daddy )

Luego leyó la definición de "esposa tradicional": una mujer que adopta o promueve un modelo tradicional de matrimonio y vida familiar en el que prioriza ser ama de casa y la principal cuidadora de sus hijos, asume la responsabilidad de cocinar, limpiar y administrar el hogar, y respalda el papel de su esposo como principal sostén económico. Además, suele valorar los roles de género tradicionales dentro del matrimonio.

“Soy una mamá que trabaja”

Después de escuchar la definición, Nara respondió con firmeza: “No soy nada de eso”. Luego fue respondiendo a cada uno de los puntos y comenzó por rechazar la idea de que su prioridad sea ser ama de casa. En ese sentido, aseguró que es “una mamá que trabaja”.

“Vivo en Los Ángeles y viajo mucho. ¿Me encanta cocinar? Sí, porque es una de mis pasiones y también porque tengo que hacerlo debido a mi enfermedad autoinmune. Pero es un pasatiempo, no algo que tenga que hacer”, afirmó.

“El cuidado de los hijos se divide 50/50”

Smith también negó ser la principal cuidadora de sus hijos y explicó que comparte esa responsabilidad en partes iguales con su esposo.

“Mi esposo y yo nos repartimos las tareas al 50 %. Cuando él trabaja, yo cuido de los niños; cuando yo trabajo, él se encarga de ellos”, señaló. Además, contó que, desde que su hija Fawnie fue diagnosticada con cáncer, la familia cuenta con ayuda adicional porque “no es posible hacerlo todo sola”.

“Me gusta cocinar”

open image in gallery “Me gusta cocinar, así que lo hago yo”, declaró la influencer ( naraaziza/Instagram )

“Sí, me gusta cocinar. Bueno, demándame. Me gusta cocinar”, respondió la influencer. “Mi esposo quema todo, excepto un buen filete, así que él se encarga de eso. Pero a mí me gusta cocinar, así que lo hago yo”.

“Lucky se encarga de la limpieza”

Al hablar sobre las tareas del hogar, Nara explicó: “Él [Lucky] lava los platos. Yo no los toco. De ninguna manera me van a ver lavando platos”. Luego añadió que su esposo es “muy específico” con la forma en que deben limpiarse las cosas, debido a cómo creció.

“Los dos mantenemos a la familia”

Al hablar sobre quién es el sostén económico del hogar, Nara respondió: “No, los dos trabajamos. Eso no tiene ningún sentido. Yo también mantengo a nuestra familia”.

Después de rechazar la etiqueta de “esposa tradicional”, Nara se refirió a la conversación que se ha generado sobre ella y su contenido en redes sociales. A su juicio, hay una conversación más amplia que se debe tener.

“Todo lo que he estado leyendo en línea me parece muy preocupante. Es casi como si tuviéramos que encasillar a las mujeres en categorías muy específicas y limitadas para poder entenderlas. No lo creo. ¿Por qué no podemos hacerlo todo? ¿Por qué no podemos ser una mamá trabajadora que disfruta cocinar, que disfruta estar en casa y cuidar a nuestros hijos, pero que también toma el próximo vuelo a Los Ángeles para asistir a reuniones de negocios con altos ejecutivos? ¿Por qué no pueden coexistir esas dos cosas?”, preguntó.

Sus declaraciones dividen a los usuarios

El fragmento del podcast desató un debate en redes sociales sobre Nara, su contenido y su rechazo a la etiqueta de “esposa tradicional”.

Por un lado, muchos usuarios consideran que sí proyectó esa imagen en redes sociales y sostienen que estaba “interpretando un personaje” o “haciendo cosplay” de ese estilo de vida. Otros también señalaron la diferencia entre el tono de voz que utiliza en el podcast y la voz suave que suele emplear en sus publicaciones.

Además, varios usuarios mencionaron su conocida amistad con la influencer Hannah Neeleman, madre de ocho hijos. Nara y su familia visitaron la Ballerina Farm de Neeleman, cuyo contenido suele asociarse con ese estilo de vida.

Una persona comentó: “Simplemente debería admitir que estaba interpretando un personaje”.

“Está casada con un mormón, tuvo cinco hijos antes de cumplir los 25 años, colabora con otras influencers del estilo de vida tradicional y alimenta de forma intencional la narrativa de las ‘tradwives’. ¿Y ahora dice: ‘¡Oh, no! ¿Por qué la gente piensa que soy una esposa tradicional?’”, escribió un usuario.

Sobre la religión, Lucky Blue Smith fue criado en la fe mormona, mientras que Nara explicó anteriormente que todavía está “aprendiendo y descubriendo” cuáles son sus creencias religiosas.

Otro usuario comentó: “La entiendo, pero podría decirse lo mismo de casi todas las influencers que se presentan como ‘tradwives’. La diferencia es que los adultos saben que es una representación, pero el problema es que venden una imagen peligrosa que muchas chicas jóvenes toman como modelo. El auge del conservadurismo no se limita a los incels y a los hombres jóvenes”.

“Es obvio que estaba haciendo un cosplay de ‘tradwife’, pero está bien”, escribió otra persona.

Un cuarto comentario señaló: “Esta aclaración llega un par de años tarde. Yo nunca pensé que fuera una ‘tradwife’, pero su imagen encajaba a la perfección con esa estética”.

Otro usuario añadió: “Las redes sociales no son la vida real y la ‘tradwife’ de Nara es un personaje. No creo que lo sea ni por definición ni en la práctica, pero sí utilizó esa estética para crear contenido y monetizarlo. Incluso aquí habla con un tono y una forma de expresarse muy distintos a los de sus videos”.

No obstante, otros usuarios salieron en su defensa y consideraron que el debate carecía de matices.

“Ahí fue cuando me di cuenta de que muchos son unos idiotas. Vieron a una mujer cocinar desde cero por un problema de salud y enseguida asumieron que era una esposa tradicional conservadora. Me desespera la falta de matices cuando se habla de las mujeres”, escribió una usuaria.

"Dios mío, la destrozaron un poco", comentó otra.

Un tercer usuario sostuvo: “No entiendo por qué esto sorprende a alguien. Incluso quien solo haya visto algunos de sus videos puede darse cuenta de que su contenido se parece más a una puesta en escena artística, como preparar chispas de chocolate desde cero mientras viste un vestido de alta costura, que a la vida cotidiana de una ‘tradwife’”.

Por último, otra persona resumió su postura con ironía: “La chica solo quería preparar dulces caseros para sus hijos. Déjenla vivir”.

Traducción de Leticia Zampedri