Lola Young: el tratamiento de su adicción y su ingreso en Alcohólicos Anónimos tras colapsar en el escenario

Lola Young se sinceró sobre el tratamiento que recibe por su adicción tras sufrir un colapso en el escenario y reveló que estuvo asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA).

Tras años ascendiendo en la escena musical británica, la cantante londinense saltó al estrellato internacional a finales de 2024, cuando su canción Messy se hizo viral en TikTok.

Por esa misma época, Young, de 25 años, también había pasado cinco semanas en rehabilitación por adicción a la cocaína; al verano siguiente, en medio de la apretada agenda de festivales de Young, su representante dijo que la exalumna de la Brit School había recaído y había vuelto a tratamiento.

open image in gallery En el escenario de Coachella ( Getty Images for Coachella )

Las cosas llegaron a un punto crítico en septiembre, una semana después del lanzamiento de su tercer álbum, cuando Young se desmayó en el escenario del festival All Things Go de Nueva York. Una semana más tarde, la cantante canceló todas las fechas de su gira en el futuro inmediato, diciendo que “se iba por un tiempo”.

En una nueva entrevista con Rolling Stone, Young reveló que, tras su dramático momento en el escenario, se internó en un centro holístico durante dos meses, y que desde entonces asiste a reuniones de Alcohólicos Anónimos y tiene un patrocinador.

“Fue una decisión... que tuve que tomar y fue triste tener que hacerlo”, dijo sobre la cancelación de las fechas de su gira. “¿Qué otra cosa iba a hacer? ¿Morir? Esa era la realidad de hacia dónde se dirigía mi adicción”.

open image in gallery La cantante se sinceró sobre el tratamiento de su adicción ( AFP via Getty Images )

Aunque la experiencia del colapso fue profundamente desagradable, Young —que padece trastorno esquizoafectivo y TDAH— dijo que, a pesar de todo, estaba “muy agradecida” por ello.

“¿Cómo se llama eso? Un punto de ruptura que me permitió estar aquí hoy, ser mejor para mis fans, mejor para el futuro y mejor para mí misma”, afirmó.

La adicción fue un tema frecuente en la música de Young, desde la autoexplicativa D3aler hasta referirse a sí misma como una “pequeña adicta tonta” en Not Like That Anymore.

open image in gallery Young ganó un Grammy y un Brit Award en febrero ( Gareth Cattermole/Getty Images )

“Solo escribo lo que siento y luego me doy cuenta: ‘Oh, j****. No debería haber dicho que soy una drogadicta furiosa’”, declaró a Rolling Stone. “Entonces pienso: ‘¿Sabes qué? Lo soy. ¿Qué c***** intento ocultar?’”.

Tras cancelar una serie de fechas de su gira, Young regresó a los escenarios en los premios Grammy en febrero, donde interpretó Messy y se llevó a casa el premio a la mejor actuación pop en solitario.

La semana pasada (4 de marzo), actuó en el London Palladium por primera vez desde su colapso y también apareció en primera fila en la Semana de la Moda de París.

Si tú o alguien que conoces sufre de adicción a las drogas, puedes buscar ayuda confidencial y apoyo 24-7 de Frank, llamando al 0300 123 6600, enviando un mensaje de texto 82111, enviando un correo electrónico o visitando su sitio web aquí.

En EE.UU., si una persona sufre de adicción a las drogas o conoce a alguien que se encuentra en esa situación, puede contactarse por teléfono con la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias al 1-800-662-HELP.

Si tú o alguien que conoces sufre de adicción al alcohol, puedes llamar de forma confidencial a la línea nacional de ayuda sobre alcohol Drinkline al 0300 123 1110 o visitar el sitio web del NHS aquí para obtener información sobre los programas a tu disposición.

Traducción de Olivia Gorsin