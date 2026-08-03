Ariana Grande, la galardonada cantante, compositora y actriz, se erige como una de las artistas más destacadas de su generación, y su carrera ha sido una interacción constante entre el éxito estratosférico y el intenso escrutinio de los medios de comunicación.

Desde su ascenso en la adolescencia hasta el estrellato mundial, la artista de 33 años ha vivido constantemente bajo la mirada pública, un recorrido marcado tanto por triunfos artísticos como por desafíos personales, y ahora ha optado por alejarse del foco de atención.

Aquí repasamos su ascenso a la fama mientras se prepara para alejarse del ojo público.

Ascenso al estrellato

La carrera de Grande comenzó a principios de la década de los 2000 con producciones teatrales, incluido el musical de Broadway 13, antes de conseguir un papel en la serie de televisión de Nickelodeon Victorious.

El programa, donde interpretó a la popular pelirroja Cat Valentine desde 2010 hasta 2013, y más tarde en el spin-off Sam & Cat junto a Jennette McCurdy, le permitió alcanzar rápidamente la fama.

Sin embargo, la ambición de Grande pronto se volcó hacia la música, lo que la llevó a lanzar su álbum debut Yours Truly en 2013, que alcanzó el número siete en las listas de éxitos del Reino Unido.

open image in gallery Grande lleva décadas bajo los focos ( AFP/Getty )

Cancelación de Sam & Cat

Su floreciente carrera musical, gestionada por Scooter Braun desde 2013, creó tensiones en el plató de Sam & Cat, y según se informa, las frecuentes ausencias de Grande provocaron fricciones con McCurdy.

Este drama entre bastidores, sumado a los rumores de trato preferencial y disputas salariales —todo ello negado por Grande—, acabó provocando la cancelación del programa en 2014.

Más tarde, McCurdy reflexionó sobre sus sentimientos de celos y resentimiento en su libro autobiográfico de 2022, Me alegro de que mi madre haya muerto, aclarando que su ira estaba dirigida al entorno de Nickelodeon y no a la propia Grande.

La vida bajo los reflectores

La trayectoria musical de Grande continuó en ascenso con su segundo álbum de estudio, My Everything, en 2014.

Con colaboraciones de artistas como Nicki Minaj, Jessie J y The Weeknd, el disco generó sencillos número uno como ‘Problem’ y ‘Bang Bang’, consolidando su estatus de estrella del pop y valiéndole su primera nominación al Grammy.

Durante este periodo, también mantuvo un romance muy mediático, aunque breve, con el rapero Big Sean.

La controversia “Odio a EE. UU.”

Sin embargo, el escrutinio público se intensificó en julio de 2015 cuando salieron a la luz imágenes de Grande en una tienda de donas con su entonces novio, Ricky Alvarez.

El incidente, ocurrido el 4 de julio, provocó indignación, ya que se la vio lamiendo productos expuestos y declarando: “Odio a los estadounidenses. Odio a EE. UU.”.

Posteriormente, pidió disculpas, afirmando su orgullo de ser estadounidense y explicando que sus comentarios se referían a sus opiniones sobre la alimentación saludable.

Atentado terrorista en Manchester

En 2016, Grande lanzó su álbum Dangerous Woman, que alcanzó el número uno en las listas de éxitos.

Un año después, durante su siguiente gira, la tragedia la alcanzó cuando una bomba explotó en su concierto en el Manchester Arena, en Reino Unido, matando a 22 personas e hiriendo a 1.017.

Aunque resultó ilesa físicamente, Grande sufrió de trastorno de estrés postraumático. Suspendió brevemente su gira y organizó el concierto benéfico One Love Manchester, recaudando más de 13 millones de dólares para las víctimas y sus familias.

open image in gallery Grande ayudó a organizar el concierto benéfico One Love Manchester ( PA Wire )

Mac Miller

Su vida personal siguió acaparando titulares, en particular su relación con su amigo íntimo y colaborador musical Mac Miller, que comenzó en 2016.

Su relación sentimental de dos años terminó en mayo de 2018, y solo unos meses después, Miller falleció trágicamente a los 26 años por una sobredosis accidental.

Grande encabezó los homenajes, recordándolo como “el alma más amable y dulce con demonios que nunca mereció”.

Controversia sobre el “blackfishing”

A finales de 2018 y principios de 2019, Grande, de ascendencia italiana, se enfrentó a un intenso escrutinio público por su apariencia y el uso excesivo de autobronceador.

Las acusaciones de “blackfishing” (apropiación de la cultura negra) alcanzaron su punto álgido tras el lanzamiento de su videoclip 7 Rings, cuando los críticos señalaron una supuesta imitación de las personas negras en su apariencia, gestos y forma de hablar, un marcado contraste con su personaje en Nickelodeon.

Compromisos y matrimonio

Su vida sentimental siguió siendo un punto central, con un compromiso relámpago con el comediante Pete Davidson en mayo de 2018, que terminó en octubre de ese mismo año.

Más tarde, en 2020, Grande confirmó su relación con el agente inmobiliario de lujo Dalton Gomez, lo que llevó a su compromiso ese mismo año y a su boda en 2021.

La pareja se separó dos años después, y su divorcio se finalizó en 2024.

open image in gallery Grande estuvo comprometida con Pete Davidson ( PA/PA Wire )

Wicked

Grande regresó a la actuación en 2024, interpretando a Glinda en la adaptación cinematográfica del musical Wicked junto a Cynthia Erivo y Jonathan Bailey.

Este papel le valió una nominación al Oscar en 2025 como mejor actriz de reparto. Sin embargo, el rodaje reavivó la atención pública sobre su vida personal, en particular sobre su relación con su coprotagonista Ethan Slater, en medio de los sonados divorcios de ambos.

Durante la gira promocional de Wicked, Grande también fue objeto de comentarios invasivos en línea que escudriñaban su apariencia y su salud, culminando con un fan que se abalanzó sobre ella en el estreno de Wicked: por siempre en Singapur, lo que provocó la intervención de Erivo.

Traducción de Sara Pignatiello