Una marinera “desaparece” durante una entrevista en vivo por televisión en Argentina

Una marinera aparentemente desapareció tras una entrevista televisiva en vivo en Argentina, lo que convenció a los usuarios de las redes sociales de que se había producido un “fallo en la Matrix”.

La cadena de televisión Todo Noticias entrevistó a miembros de la tripulación del ARA Libertad tras su regreso a Buenos Aires después de un viaje de entrenamiento de cinco meses con nuevos cadetes.

En el video, que ya se volvió viral en internet, la sonriente marinera termina su entrevista y luego parece desvanecerse mientras la cámara se aleja, lo que ha provocado todo tipo de especulaciones en línea sobre cómo sucedió.